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O técnico do Manchester United, Michael Carrick, admitiu que “verdades difíceis” foram ditas nos bastidores enquanto o clube enfrenta uma péssima sequência de oito jogos sem vencer. Ele segue sob forte pressão para reverter os resultados, a começar pela difícil visita ao Chelsea neste fim de semana.

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Tempos difíceis em Old Trafford

A péssima temporada do Manchester United chegou a um novo ponto baixo após a contundente derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth, no último domingo. O revés veio apenas quatro dias depois da humilhante derrota por 4 a 1 fora de casa para o estreante italiano Como, pela Champions League. O Manchester United conquistou uma única vitória no campeonato durante toda a temporada e agora vive sua pior sequência de resultados desde 1988-89.

A direção do clube, incluindo o diretor executivo Omar Berrada e o diretor esportivo Jason Wilcox, tem sido duramente criticada por não reforçar adequadamente o elenco neste verão. Apesar da pressão crescente e de o United registrar seu pior início de campeonato desde 1986, dirigentes asseguraram a Carrick que ele continuará no comando da equipe por enquanto.

Conversas francas nos bastidores

Ao enfrentar a crise de frente, Carrick confirmou que houve conversas francas em todos os níveis do clube.

“Está bem claro”, disse o treinador de 45 anos aos jornalistas. “As conversas nem sempre são agradáveis entre as pessoas, seja entre mim e os jogadores, seja entre mim, Jason, Omar ou os proprietários. É a verdade, às vezes uma verdade dura, e é disso que precisamos para seguir em frente. Faremos o que for necessário para avançar.”

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O treinador do United também destacou a importância de ouvir os jogadores em momentos de dificuldade. “Sempre fazemos o que achamos que vai extrair o melhor da equipe”, acrescentou. “É claro que você conversa com determinados jogadores em determinados momentos, isso é normal. Por isso, se você quer líderes no vestiário, quer ouvir opiniões sobre certas coisas, e haverá momentos em que você vai pedi-las. Tudo bem, não há problema algum. Isso não significa que sempre concordamos com elas, mas não há problema algum nisso. E então seguimos todos na mesma direção.”

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Um elenco fragilizado em busca de confiança

Além dos problemas estruturais, Carrick acredita que sua equipe sofre com uma grave falta de confiança. Ele também rejeitou as alegações do ex-companheiro de equipe Gary Neville, que sugeriu que alguns jogadores do United vinham se comportando de maneira pouco profissional em relação ao sono e à vida social. Questionado se havia percebido esses problemas, Carrick respondeu de forma direta: “Não, não percebi. Gaz fala muita coisa.”

Apesar das críticas externas, o treinador segue otimista quanto à possibilidade de uma rápida mudança de sorte em campo. “A confiança é uma das belezas do esporte”, observou Carrick. “De certa forma, a confiança é o principal fator daquela crença, daquela convicção em si mesmo, daquele nível de confiança. Ela acaba se sobrepondo a todo o resto quando se trata do nível de desempenho.

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“Mas a beleza da confiança é que ela pode voltar rapidamente, em um momento, em uma jogada, em uma vitória, em um resultado. Já vimos isso antes, vimos há alguns meses: ela pode voltar rapidamente. É isso que faz você continuar lutando e acreditando que a virada está sempre próxima e que o que é possível está sempre ao alcance.

“É claro que, quando você não está vencendo e sente que não está jogando bem, a dúvida surge naturalmente. O desafio é manter essa crença lá no fundo, saber que ela existe e que é possível.

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“É exatamente onde estamos agora. Precisamos de algo que mude a situação para todos, que altere o sentimento e faça a confiança voltar para nós, sem dúvida dentro da equipe e também entre os torcedores, junto com aquela crença. Ela nunca está tão distante quanto parece.”

Confronto decisivo em Stamford Bridge se aproxima

Carrick agora precisa comandar uma reação imediata, já que o United viaja a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea no sábado. Conseguir um resultado positivo no oeste de Londres é fundamental não apenas para salvar a campanha vacilante do clube no campeonato, mas também, possivelmente, para manter o treinador no cargo.

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Outra derrota pesada pode levar a direção do United a tomar uma decisão drástica. Com a torcida cada vez mais inquieta e a equipe presa perto da parte de baixo da tabela, o confronto de sábado representa um momento decisivo para a permanência de Carrick em Old Trafford.