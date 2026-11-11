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마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images
Yosua Arya
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Michael Carrick por um fio! Diretoria do Manchester United prepara reunião de emergência com Sir Jim Ratcliffe para decidir o futuro do técnico

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Dirigentes do Manchester United se reúnem com Sir Jim Ratcliffe em Mônaco para definir o futuro de Michael Carrick após um início de temporada desastroso. O treinador corre o risco de ser demitido antes do fim da pausa para as seleções, enquanto o clube amarga a zona de rebaixamento.

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Dirigentes do Manchester United discutem o futuro de Carrick

Executivos do Manchester United vão se reunir nesta semana com Ratcliffe, acionista minoritário do clube, para discutir o futuro de Michael Carrick como técnico, segundo a ESPN. O treinador de 45 anos está à beira da demissão após comandar um início de temporada desastroso.

O elenco, que atravessa uma fase difícil, conseguiu apenas uma vitória no campeonato até agora e está na zona de rebaixamento da Premier League. Embora fontes do clube insistam que uma decisão final ainda não foi tomada, é cada vez mais provável que Carrick perca o emprego nos próximos dias.

Reunião em Mônaco foi planejada antes do empate com o Aston Villa

O CEO Omar Berrada e o diretor de futebol Jason Wilcox se juntarão a Ratcliffe para uma reunião de alto nível em Mônaco. O encontro já estava planejado e não foi convocado apenas em resposta ao conturbado empate por 4 a 4 com o Aston Villa no domingo.

No entanto, a situação incerta de Carrick agora deve dominar toda a pauta. Berrada e Wilcox já discutiram o assunto em conversas internas preliminares na segunda-feira.

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Apesar das intensas especulações sobre seu emprego, Carrick e sua comissão técnica voltaram ao centro de treinamento de Carrington na manhã de terça-feira. Ele segue trabalhando normalmente enquanto a maior parte do elenco viaja para defender suas respectivas seleções.

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Pochettino e três técnicos sem clube estão na mira

Se Ratcliffe apoiar a recomendação de Berrada e Wilcox para substituir Carrick, o clube já tem uma lista de nomes consagrados. Mauricio Pochettino, Eddie Howe, Julian Nagelsmann e Antonio Conte estão entre os principais candidatos a assumir o comando em Old Trafford. Howe, Nagelsmann e Conte estão atualmente sem trabalho, o que os torna opções bastante acessíveis para a diretoria do Manchester United.

Kieran McKenna, ex-técnico do Ipswich Town, também continua contando com admiradores dentro do clube após ter sido entrevistado para o cargo em 2024. No entanto, a situação difícil do Manchester United na Premier League torna muito improvável que o clube escolha um treinador jovem e em ascensão para comandar a luta contra o rebaixamento.

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Cláusula de Pochettino abre caminho antes do jogo contra o Liverpool

Pochettino representa uma opção particularmente interessante para a direção do Manchester United. O treinador de 54 anos renovou seu contrato com a seleção dos Estados Unidos em agosto, mas o acordo inclui, segundo relatos, uma cláusula específica que lhe permite conversar com determinados clubes europeus.

Entende-se que o ex-técnico do Tottenham teria grande interesse caso o cargo em Old Trafford fique oficialmente vago. A diretoria do Manchester United agora tem pouco tempo para definir seu próximo passo, uma decisão de grande importância. Se Carrick for demitido, a mudança deve ocorrer antes de o Manchester United voltar a jogar após a atual pausa para jogos das seleções. A equipe terá uma difícil viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool em 22 de novembro.