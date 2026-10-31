Michael Carrick pede ao Manchester United que “siga em frente” após derrota para o Chelsea deixar o time perto da zona de rebaixamento

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Michael Carrick pediu ao Manchester United que “continue avançando” depois que a derrota por 2 a 0 para o Chelsea, no sábado, em Stamford Bridge, deixou o time em risco de cair na zona de rebaixamento. O United criou várias chances no primeiro tempo, mas não aproveitou nenhuma. Após o intervalo, Morgan Rogers marcou, e Lisandro Martinez foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo.

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Carrick minimiza temor de entrar na zona de rebaixamento

O United chegou ao confronto apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, segundo o Manchester Evening News, o que significava que poderia ser ultrapassado até o fim do dia, dependendo dos resultados. “Temos que continuar avançando e vencendo jogos, simples assim”, disse Carrick sobre essa possibilidade.

“Não há nada que eu possa dizer agora que vá fazer alguma diferença; isso não vai mudar a situação. Temos que seguir em frente e vencer partidas, simples assim.” Questionado se haveria um peso em cair para as três últimas posições, respondeu: “Para mim, não.”

Chelsea castiga desperdício de chances do United em Stamford Bridge

O United começou bem e criou uma série de chances no primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitá-las, e Rogers marcou para o Chelsea aos 59 minutos. A situação piorou quando Martinez recebeu o segundo cartão amarelo após se chocar com Wesley Fofana. Na cobrança de pênalti de Cole Palmer, a bola passou por Senne Lammens, apesar de o goleiro ter conseguido tocá-la.

“Acho que o primeiro tempo foi uma das nossas melhores atuações em algum tempo”, disse Carrick em entrevista coletiva. “É, mas é assim que acontece”, acrescentou sobre as chances desperdiçadas por sua equipe. “São as oscilações com as quais precisamos lidar. Temos que aproveitar quando as coisas estão indo bem, e isso resume a situação. É o que acontece quando você vive uma sequência como a nossa.”

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Carrick tem dúvidas sobre expulsão de Martinez

Carrick considerou que sua equipe representou uma ameaça real antes do intervalo. “Parecíamos perigosos, jogávamos com fluidez, parecíamos um bom time e, como eu disse, criamos muito perigo. Poderíamos, deveríamos ter marcado um ou dois gols, talvez até três, pelas chances e pelos espaços que criamos. Depois, o jogo escapou do nosso controle”, disse Carrick. “Quanto a algumas decisões, ainda não revi os lances, então não sei se era ou não caso de expulsão. Ele obviamente foi para a disputa, e o árbitro tomou essa decisão, mas foi um momento importante do jogo. Perdemos o controle no segundo tempo, e é algo com que temos que lidar.

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“Às vezes, você sofre reveses durante os jogos e precisa lidar melhor com isso, ainda mais depois de um primeiro tempo tão bom. Em alguns aspectos, os dois tempos dificilmente poderiam ter sido mais diferentes.” Sobre o cartão vermelho, acrescentou: “Foi uma parte decisiva do jogo. O segundo gol e ficar com um jogador a menos naquele momento tiveram uma grande influência, sem dúvida.”

O que vem pela frente para Carrick e o United?

O United não conseguiu reagir com dez jogadores na meia hora final, e Carrick sabe que a equipe precisa transformar seus bons momentos em gols para se afastar da zona de rebaixamento.

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“A única saída, obviamente, é aproveitar as chances, virar a situação e continuar no jogo mesmo quando, por um momento, as coisas não saem a seu favor”, disse. “Não aproveitamos as oportunidades que tivemos e, quando os momentos foram contrários a nós, deixamos a situação sair demais do controle.”