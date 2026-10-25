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Michael Carrick negou enfaticamente que sua volta pelo gramado de Old Trafford após a partida tenha sido uma despedida emocionada dos torcedores do Manchester United. O técnico, sob pressão, admitiu, porém, que não sabe se permanecerá no clube a longo prazo, após a humilhante derrota em casa por 3 a 0 para o Bournemouth, que ampliou para oito jogos a sequência sem vitórias da equipe em todas as competições.

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Lidando com a pressão crescente

O Manchester United vive uma crise após sofrer uma derrota catastrófica por 3 a 0 para o Bournemouth no domingo. Com o resultado, o clube chegou a oito jogos sem vencer. Em entrevista à Sky Sports, Carrick falou sobre as especulações em torno de sua permanência no cargo.

“É uma situação difícil, não dá para esconder. Eu realmente não sei como as coisas estão nem o que vem pela frente”, afirmou Carrick. “Sempre farei o meu melhor pelo clube, e isso não vai mudar agora. Amo o que faço e sinto a responsabilidade. Teremos que esperar para ver.”

Negando que a volta tenha sido uma despedida

Após o apito final, Carrick deu uma volta no campo, aplaudindo os torcedores que haviam gritado seu nome apesar da atuação desastrosa. No entanto, ele logo negou que estivesse se despedindo.

“Não foi uma despedida da minha parte. Tenho sentimentos contraditórios. Sinto pelos meus jogadores, eles estão passando por uma fase difícil. Há coisas em que podemos ajudar; em outras, a situação foge do controle, e os jogadores estão sentindo isso agora. Tenho sentimentos contraditórios ao ver a torcida reagir daquela forma. Ter essa conexão com os torcedores me traz sentimentos contraditórios. Vou precisar de um pouco de tempo para assimilar tudo, mas certamente agradeço o apoio deles. A situação é a que estamos vivendo, e não tivemos resultados nem atuações bons o suficiente.”

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Um vestiário arrasado

O resultado contra o Bournemouth encerrou uma semana devastadora para o Manchester United, que havia sido goleado por 4 a 1 pelo Como na Champions League apenas alguns dias antes. Carrick reconheceu o impacto desses resultados sobre o elenco. “Não foi uma maneira agradável de terminar o jogo. Foi um dia difícil para eles, e entramos em campo um pouco abalados. Dava para sentir isso no gramado”, admitiu Carrick.

“Eles estão sofrendo muito, os jogadores com quem conversei. Não é agradável ver a decepção, mas é preciso aceitá-la. Essa é a situação em que estamos no momento.”

O que vem pela frente para o Manchester United?

Sem vencer um jogo da liga em casa desde agosto, o Manchester United pode ter nos próximos compromissos um momento decisivo. A diretoria do clube enfrenta enorme pressão para tomar uma decisão definitiva sobre a permanência de Carrick antes do próximo jogo crucial pela Premier League.



