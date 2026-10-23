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Michael Carrick vive uma situação delicada em Old Trafford enquanto o Manchester United se prepara para um confronto decisivo com o Bournemouth pela Premier League. O ex-meio-campista luta para permanecer no comando da equipe após uma sequência de resultados ruins que levou a diretoria do clube a avaliar seu futuro a longo prazo.

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Carrick se mantém no cargo após vexame contra o Como

Segundo a ESPN, Carrick continuará no banco de reservas em Old Trafford quando o United receber o Bournemouth, de Marco Rose, no domingo. O técnico de 45 anos está sob forte pressão após a humilhante derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League, na quarta-feira.

Os dirigentes do United estão seriamente preocupados com o rumo da equipe. O clube conquistou apenas uma vitória na Premier League nesta temporada e acumula uma sequência de sete jogos sem vencer em todas as competições.

Apesar de ter assinado um contrato de dois anos em maio, Carrick está com o cargo ameaçado. A diretoria reconhece que uma troca de técnico será inevitável se os resultados não melhorarem imediatamente, embora ainda tenha alguma compreensão pela situação dele.

Revolta dos jogadores e espanto nos bastidores





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A ESPN relata uma frustração crescente nos bastidores de Old Trafford. Segundo a publicação, figuras importantes do clube ficaram perplexas com a atuação apática na Itália, e Amad Diallo, que entrou no intervalo, foi considerado o único jogador a ter algum destaque positivo.

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Dentro do clube, prevalece a sensação de que vários jogadores não estão assumindo a responsabilidade pela crise. Esse distanciamento ficou evidente nas declarações do capitão Bruno Fernandes, que pareceu questionar a abordagem tática de Carrick em uma entrevista após a partida, depois de ter sido substituído aos 67 minutos.

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A direção do clube está avaliando as declarações de Fernandes para decidir se é necessária alguma medida disciplinar.

Um vestiário dividido

A tensão no United vai além do atual técnico. Fernandes é o segundo nome de peso a manifestar publicamente sua frustração com integrantes do clube nas últimas semanas.

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Antes, Lisandro Martinez criticou abertamente o diretor de futebol Jason Wilcox e a diretoria do United após uma derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid. O zagueiro argentino foi multado e obrigado a pedir desculpas publicamente pelos comentários.

Esses atritos constantes mostram um elenco profundamente instável. Carrick agora precisa encontrar uma forma de unir os jogadores enquanto lida com a intensa pressão da imprensa e a ameaça de demissão.

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Jogo contra o Bournemouth pode ser decisivo





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O elenco do United recebeu um dia de folga na quinta-feira, mas volta a treinar na sexta para se preparar para a visita do Bournemouth. Carrick também tem uma entrevista coletiva pré-jogo marcada para a tarde de sexta-feira.

A partida de domingo é um momento decisivo para o técnico. Qualquer resultado que não seja uma vitória convincente sobre a equipe de Rose pode selar seu destino, enquanto o Manchester United tenta desesperadamente salvar uma temporada cada vez pior.



