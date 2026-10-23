Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
CarrickYT
Bart DHanis
Traduzido por

Michael Carrick faz, de repente, algo muito incomum em coletiva de imprensa emotiva do Manchester United

Manchester United

Michael Carrick fez um pronunciamento emocionado na tarde de sexta-feira, durante a entrevista coletiva antes do duelo entre Manchester United e Bournemouth. Ele tomou a palavra antes mesmo de qualquer pergunta dos jornalistas.

O Manchester United começou a temporada de forma desastrosa. O clube venceu apenas dois dos últimos 11 jogos e ocupa a 13ª posição na Premier League. Na quarta-feira, perdeu por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões.

Por isso, a posição de Carrick como técnico do Manchester United está sob pressão. Segundo diferentes veículos da imprensa britânica, o inglês ainda conta com a confiança do clube por enquanto, mas possíveis substitutos já estão sendo avaliados nos bastidores.

Na entrevista coletiva, Carrick tomou a palavra imediatamente. "Vou começar hoje. Só quero dizer algumas coisas. Acho importante. Ultimamente, não temos ido bem. Acho que isso está claro. Então, aceito plenamente a situação em que nos encontramos neste momento. Tivemos cinco meses de relativo sucesso, um período em que fiquei satisfeito com muitas coisas que vi e que mostramos como equipe", começou.

"Ultimamente, não temos jogado bem o suficiente. Isso está claro. Estamos em uma fase com a qual realmente não estamos satisfeitos. Quarta-feira foi uma noite ruim (4 a 1 contra o Como, nota da redação). Foi uma noite ruim por muitos motivos e doeu muito. Também doeu em mim ver a equipe jogar daquela forma, ver como a partida se desenrolou. Como eu disse depois do jogo: foi realmente inaceitável jogarmos daquele jeito", afirmou o técnico britânico, visivelmente emocionado.

"Os torcedores são uma parte extremamente importante deste clube de futebol. Para mim, foi um momento difícil ver os torcedores que se esforçaram, investiram tempo e dinheiro para nos apoiar na quarta-feira e, depois do jogo, ficaram com aquele sentimento que todos nós tivemos. Isso está claro", continuou, ainda emocionado.

"Minha responsabilidade é colocar em campo uma equipe que represente este clube de futebol, que represente os torcedores e da qual eles possam se orgulhar pela identidade que mostramos. Recentemente, em algumas partidas, nos afastamos disso. Tenho plena consciência disso e estou tomando providências. Acho importante que todos nós reconheçamos isso. Eu, pelo menos, reconheço", disse, encerrando a primeira parte de seu pronunciamento, que durou seis minutos ao todo.

O Manchester United terá a chance de se recuperar na tarde de domingo, quando receberá o Bournemouth em Old Trafford. A partida começa às 15h.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google