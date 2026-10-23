Michael Carrick fez um pronunciamento emocionado na tarde de sexta-feira, durante a entrevista coletiva antes do duelo entre Manchester United e Bournemouth. Ele tomou a palavra antes mesmo de qualquer pergunta dos jornalistas.

O Manchester United começou a temporada de forma desastrosa. O clube venceu apenas dois dos últimos 11 jogos e ocupa a 13ª posição na Premier League. Na quarta-feira, perdeu por 4 a 1 para o Como na Liga dos Campeões.

Por isso, a posição de Carrick como técnico do Manchester United está sob pressão. Segundo diferentes veículos da imprensa britânica, o inglês ainda conta com a confiança do clube por enquanto, mas possíveis substitutos já estão sendo avaliados nos bastidores.

Na entrevista coletiva, Carrick tomou a palavra imediatamente. "Vou começar hoje. Só quero dizer algumas coisas. Acho importante. Ultimamente, não temos ido bem. Acho que isso está claro. Então, aceito plenamente a situação em que nos encontramos neste momento. Tivemos cinco meses de relativo sucesso, um período em que fiquei satisfeito com muitas coisas que vi e que mostramos como equipe", começou.

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"Ultimamente, não temos jogado bem o suficiente. Isso está claro. Estamos em uma fase com a qual realmente não estamos satisfeitos. Quarta-feira foi uma noite ruim (4 a 1 contra o Como, nota da redação). Foi uma noite ruim por muitos motivos e doeu muito. Também doeu em mim ver a equipe jogar daquela forma, ver como a partida se desenrolou. Como eu disse depois do jogo: foi realmente inaceitável jogarmos daquele jeito", afirmou o técnico britânico, visivelmente emocionado.

"Os torcedores são uma parte extremamente importante deste clube de futebol. Para mim, foi um momento difícil ver os torcedores que se esforçaram, investiram tempo e dinheiro para nos apoiar na quarta-feira e, depois do jogo, ficaram com aquele sentimento que todos nós tivemos. Isso está claro", continuou, ainda emocionado.

"Minha responsabilidade é colocar em campo uma equipe que represente este clube de futebol, que represente os torcedores e da qual eles possam se orgulhar pela identidade que mostramos. Recentemente, em algumas partidas, nos afastamos disso. Tenho plena consciência disso e estou tomando providências. Acho importante que todos nós reconheçamos isso. Eu, pelo menos, reconheço", disse, encerrando a primeira parte de seu pronunciamento, que durou seis minutos ao todo.

O Manchester United terá a chance de se recuperar na tarde de domingo, quando receberá o Bournemouth em Old Trafford. A partida começa às 15h.