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O ex-atacante da Premier League Troy Deeney acredita que o técnico do Manchester United, Michael Carrick, deu margem às recentes críticas táticas de Bruno Fernandes ao não barrar Lisandro Martinez na semana passada. O capitão do time de Old Trafford questionou publicamente a abordagem do treinador após a humilhante derrota por 4 a 1 fora de casa para o Como, pela Champions League, na quarta-feira.

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Comando brando provoca desabafo do capitão

Carrick foi acusado de enfraquecer a própria autoridade no vestiário do Manchester United ao deixar Martinez sem punição antes que Fernandes criticasse seu plano de jogo na Itália. Após a goleada sofrida no meio da semana, o meio-campista português afirmou que a equipe precisava ser "mais corajosa sob pressão" e "correr o risco de pressionar mais à frente". O treinador, porém, argumentou que a derrota foi causada pela falta de disposição para correr, não pela tática.

Comentarista critica postura disciplinar branda

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As críticas públicas de Fernandes vieram poucos dias depois de Martinez cobrar o diretor técnico Jason Wilcox por não reforçar adequadamente o elenco durante a janela de transferências de verão. Embora o zagueiro argentino tenha se desculpado posteriormente pelas declarações, ele não foi suspenso e foi titular no empate por 1 a 1 com o Leeds United, no último domingo, em Elland Road.

Em participação no Premier League All Access, o ex-atacante do Watford Deeney afirmou que manter o zagueiro na equipe acabou dando ao capitão do clube margem para falar o que não devia: "Na semana passada, depois do que Martinez disse, você não pode deixá-lo jogar. Tem que cortar isso pela raiz e dizer: 'Entendo que você tenha pedido desculpas e tudo mais, mas está fora do time nesta semana.' E sei que ele provavelmente olhou em volta e pensou: 'Não tenho muita coisa aqui, não tenho muita ajuda, estamos em Elland Road.' É preciso cortar isso pela raiz.

"No momento em que ele não fez isso e Martinez jogou, acabou abrindo espaço para Bruno Fernandes falar. Bruno Fernandes passa a achar que está tudo liberado: 'Posso dizer o que quiser.' Mas venho dizendo há três anos que, quando Bruno Fernandes não faz gols nem dá assistências, ele não é um capitão. Já tivemos essa discussão muitas vezes: ele não é um líder."

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Revolta com a diretoria alimenta clima tóxico

Enquanto o treinador e seu capitão precisam resolver rapidamente as divergências para encerrar uma sequência ruim de sete jogos sem vencer, os torcedores dirigem cada vez mais sua revolta à cúpula de Old Trafford. Ao avaliar o clima entre a torcida antes do retorno aos jogos de competições nacionais no domingo, o principal correspondente de futebol do talkSPORT, Alex Crook, alertou que a atmosfera no estádio pode "ficar bastante tóxica" se os resultados não melhorarem imediatamente: "Acho que havia muitos torcedores irritados do Manchester United, tanto nas arquibancadas quanto assistindo de casa no meio da semana.

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"Eles terão visto o que Bruno Fernandes disse. Vão se solidarizar com Michael Carrick. Acho que sentem empatia por Michael Carrick. Ele é uma lenda do clube, alguém que conquistou a Copa dos Campeões da Europa como jogador. Alguém que assumiu a equipe quando ela precisava, na temporada passada.

"Eles estão muito irritados com os superiores de Carrick, como Jason Wilcox e Omar Berrada. Se este jogo começar a se desenrolar contra o Manchester United, como é de se temer depois que o Bournemouth conquistou sua primeira vitória na Premier League no último fim de semana, acho que a situação pode piorar muito, muito rápido. O Bournemouth tem capacidade para dominar completamente o Manchester United."

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Bournemouth em recuperação põe à prova harmonia frágil

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O Manchester United terá um desafio difícil pela Premier League no domingo, quando receberá o Bournemouth em Old Trafford. O Bournemouth chega a Manchester cheio de confiança após vencer o Sunderland por 2 a 0 pela liga e, em seguida, golear o AC Milan por 3 a 0 na Liga Europa. Para Carrick e seus jogadores, evitar um revés logo no início será fundamental para impedir que a frustração crescente nas arquibancadas aumente ainda mais.