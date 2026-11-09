Zagueiro criticado recebe apoio do técnico
Carrick evitou apontar Dalot como culpado, apesar da atuação difícil do defensor português, antes de Dorgu entrar em campo e liderar uma reação dramática. Escalado na lateral esquerda, Dalot demorou a pressionar Alysson no gol dos visitantes aos 60 segundos e, no início do segundo tempo, cometeu um pênalti no mesmo jogador. A atuação veio após críticas recebidas no meio da semana, quando ele foi flagrado fora de posição durante a vitória de virada por 3 a 2 sobre a Roma, na terça-feira.
Erros custosos provocam reação da torcida
Depois que Nicolas Jackson fez 2 a 0 aos quatro minutos, Bruno Fernandes e Youri Tielemans, ex-meio-campista do Villa, empataram antes do intervalo, mas um pênalti de John McGinn e um gol de Leon Goretzka restabeleceram a vantagem de dois gols dos visitantes.
Questionado na entrevista coletiva após a partida se a frustração da torcida deveria custar a Dalot a vaga entre os titulares, Carrick disse: "Acho que precisamos ter cuidado com isso. Entendo a frustração.
"Entendo a decepção dos torcedores. Estamos todos frustrados. Estamos todos decepcionados. E os jogadores estão tanto quanto qualquer um, garanto a vocês.
"Diogo se entrega completamente. Ele jogou em diferentes posições. Jogou na lateral esquerda. Em alguns momentos, jogou muito bem."
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Comprometimento com o grupo recebe elogios públicos
Embora a entrada de Dorgu no fim tenha ajudado o Manchester United a se tornar o primeiro time da Premier League a reverter uma desvantagem de dois gols duas vezes na mesma partida, Carrick insistiu que um erro não deveria ofuscar a contribuição de Dalot para a equipe.
Carrick acrescentou: "Ele cometeu um pênalti. Isso, sabe... ele sabe disso. Talvez pudesse ter feito um pouco melhor. Certo, isso faz parte; ele cometeu um erro. Mas ele se importa muito e deu tudo de si.
"Então, gosto do que ele acrescenta ao time. Gosto do que ele acrescenta ao grupo. Gosto do que ele acrescenta a todo o ambiente e à cultura que temos.
"Escolher o time e decidir quem joga a próxima partida é uma questão completamente diferente. Mas agora temos uma partida completamente diferente pela frente."
Luta contra o rebaixamento aguarda após a pausa
Apesar da reação no fim, o Manchester United chega à pausa para os jogos das seleções na 18ª posição, com apenas uma vitória, cinco empates e quatro derrotas em dez partidas. É sua pior colocação na primeira divisão nesta altura da temporada desde a 20ª posição em 1986-87. O time também ampliou para oito jogos sua sequência sem vencer no campeonato, algo que ocorreu apenas uma outra vez, entre abril e maio de 2025. Carrick agora terá uma decisão importante a tomar sobre a lateral esquerda quando as partidas forem retomadas.