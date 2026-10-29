Michael Carrick confirma que Bruno Fernandes seguirá como capitão do Manchester United após críticas recentes

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Michael Carrick confirmou que Bruno Fernandes continuará como capitão do Manchester United, apesar de ter sido colocado no banco após criticar as táticas da equipe. O técnico afirmou que não há desavença pendente com o meio-campista português depois de os dois conversarem para esclarecer a situação nesta semana.

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Fernandes segue como capitão do United

Fernandes continuará com a braçadeira de capitão do United, apesar de uma semana turbulenta para o meio-campista português. O técnico Carrick confirmou a decisão na quinta-feira, após uma conversa entre os dois para esclarecer as divergências no centro de treinamento. O meia começou no banco de reservas na decepcionante derrota por 3 a 0 para o Bournemouth no domingo. Isso aconteceu pouco depois de o jogador de 32 anos criticar publicamente a abordagem tática da equipe após a dura derrota por 4 a 1 fora de casa para o Como.

No entanto, Carrick agiu rapidamente para encerrar qualquer especulação sobre um rompimento definitivo entre os dois. O técnico insiste que seu capitão continua sendo peça fundamental do elenco para a sequência da temporada, enquanto a equipe tenta recuperar a boa fase.

Carrick defende comprometimento do meio-campista

O técnico do United aproveitou a entrevista coletiva antes da partida para manifestar publicamente seu apoio ao principal jogador da equipe. Carrick ressaltou que a recente divergência tática não abalou o compromisso de Fernandes com o clube a longo prazo.

“Bruno está totalmente comprometido com este clube, e não há absolutamente nenhum problema quanto a isso. Estamos seguindo em frente”, explicou Carrick aos jornalistas. “Ele é um jogador importante para este grupo. Sempre foi e continuará sendo. Juntos, precisamos fazer a diferença e levar as coisas na direção certa.”

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Nenhuma mudança na função de capitão

Fernandes tem sido uma peça fundamental para o Manchester United, com quatro gols em 11 partidas em todas as competições até agora nesta temporada. Apesar das recentes derrotas por placares elásticos, sua trajetória como uma liderança ativa em campo continua sendo muito valorizada pela comissão técnica. Carrick reiterou que a decisão de deixá-lo no banco foi apenas uma medida temporária, não uma mudança definitiva na hierarquia do vestiário.

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“Ele está totalmente comprometido com este clube e em melhorar as coisas”, afirmou Carrick. “Para mim, nada mudou. Foi ele quem liderou tão bem a equipe por muitas partidas e muitos anos, e continuará fazendo isso.”

Grande desafio contra o Chelsea

Com a questão da capitania agora resolvida publicamente, o United precisa voltar rapidamente as atenções para suas dificuldades em campo. A equipe busca desesperadamente um resultado positivo para se recuperar das duas derrotas seguidas por placares elásticos para Como e Bournemouth. O time de Carrick terá uma difícil visita ao Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea.