Michael aumenta ainda mais poder ofensivo do Flamengo, e Jorge Jesus comemora

Técnico exalta qualidades do atacante e revela o que tem trabalhado para sua evolução

Apesar de ter chegado ao para brigar por uma posição entre os titulares, Michael tem sido solicitado por Jorge Jesus e correspondido às expectativas do treinador.

No sábado (7), em clássico contra o , o atacante foi o ponto de desequilíbrio do , principalmente no segundo tempo, dando assistência para um gol e anotando o terceiro na vitória por 3 a 0 no Maracanã.

Após a partida, o técnico Jorge Jesus comemorou a atuação do atacante e revelou o que tem trabalhado no jogador durante os treinamentos.

"Michael tem características que já abordamos. É diferente de outras opções da posição. Como todos jogadores que são muito velozes, quando tem que tomar ultima decisão há uma dificuldade. É tanta velocidade que a execução nem sempre sai perfeita", disse.

"Temos que trabalhar e ele tem evoluído jogo a jogo. Individual e coletivamente. Michael mexe com o jogo. Mesmo bem organizado, o Botafogo não conseguiu parar o tempo todo. Isso mostra sua qualidade. Faz bem ao sistema do Flamengo ofensivamente", concluiu o português.

Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar o de Guayaquil no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), na próxima quarta-feira (11), pela segunda rodada do grupo A da .