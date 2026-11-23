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Os dirigentes do Bayern de Munique Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge enfrentam duras críticas após discutirem publicamente a situação contratual de Jamal Musiala em razão dos problemas neurológicos recentes do jogador. Ex-zagueiro do Hertha Berlin, Maik Franz criticou a cúpula do clube e classificou como desprezível o tratamento dado ao meia-atacante.

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Tratamento dado a Musiala gera críticas

A alta cúpula do Bayern tem sido alvo de duras críticas por suas declarações públicas recentes sobre a saúde de Musiala . Franz fez duras críticas aos dirigentes do clube durante uma participação contundente no veículo alemão Sport1. A controvérsia surgiu após declarações recentes de Hoeness e Rummenigge à imprensa. Os dirigentes do Bayern discutiram abertamente a possibilidade de reavaliar o contrato de Musiala devido aos problemas neurológicos que o jogador ainda enfrenta.

O meia-atacante de 23 anos disputou apenas quatro partidas na Bundesliga e marcou um gol nesta temporada. A exposição pública dessas discussões internas provocou um amplo debate no futebol alemão, com torcedores e comentaristas surpresos com a maneira como uma questão pessoal tão delicada foi tratada.

Franz condena comportamento desprezível

Franz não poupou críticas ao avaliar a situação e acusou a cúpula do Bayern de adotar uma conduta inaceitável com seu jovem astro. Ele, porém, fez questão de excluir o técnico Vincent Kompany e o diretor esportivo Max Eberl de suas críticas.

"O que a direção do Bayern está fazendo aqui, e não me refiro a Kompany ou Eberl, que tiveram uma conduta irrepreensível, mas às atitudes de Hoeness, Dreesen e Rummenigge, é, na minha opinião, desprezível e beira a intimidação", afirmou Franz. "É inadequado falar publicamente sobre uma condição médica e as implicações que ela pode ter para o salário de um jogador desse nível. Considero isso inaceitável. Não se pode esquecer que Jamal fez tudo o que estava ao seu alcance para voltar."

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Dinheiro acima do indivíduo

A situação levou Franz a questionar profundamente os valores fundamentais do clube bávaro. Para ele, a maneira agressiva como a diretoria tem lidado com os problemas de saúde de Musiala comprometeu por completo o famoso lema do clube.

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"Já não estamos falando de 'Mia san mia' ('Somos quem somos'), mas de 'Mia san money'. O dinheiro está sendo colocado acima do indivíduo. Isso é intolerável", acrescentou.

À espera de uma solução

As atenções agora permanecem voltadas para a diretoria do Bayern de Munique. Hoeness, Dreesen e Rummenigge provavelmente enfrentarão uma pressão crescente para esclarecer sua posição sobre o futuro de Musiala a longo prazo e seu bem-estar no clube.

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Enquanto isso, Musiala seguirá inteiramente concentrado em sua saúde e recuperação médica. O jogador de 23 anos espera superar seus problemas neurológicos e voltar a campo o mais rápido possível, mantendo-se como um talento fundamental tanto para seu clube quanto para a seleção quando estiver plenamente recuperado.