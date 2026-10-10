Mexx Meerdink revela o que Gjivai Zechiël disse a ele após o lance do pênalti contra o Feyenoord

O AZ sofreu na noite de sábado, fora de casa, contra o Feyenoord, sua primeira derrota da temporada: 2 a 0. Um momento muito comentado após a partida foi um possível pênalti para o AZ, no qual Meerdink esteve envolvido. O próprio atacante considera que deveria ter recebido a penalidade, contou ele à ESPN.

Pouco antes do intervalo, parecia que o AZ ganharia um pênalti, porque o goleiro do Feyenoord, Tjark Ernst, teria derrubado Meerdink. No entanto, o árbitro Danny Makkelie foi chamado pelo VAR para ir ao monitor e voltou atrás em sua decisão após rever as imagens: sem pênalti.

Meerdink não concordou com isso. “Eu sinto o contato. Não sei que imagens ele (Danny Makkelie, red.) viu, mas acho que isso é simplesmente pênalti. Ele simplesmente põe o pé em cima do meu. Se você vê a imagem por trás, dá para ver que ele me acerta.”

“Se isso acontece, por exemplo, no meio-campo, ele marca a falta. E ele marcou, foi ao monitor e ficou lá por bastante tempo também. Mas é uma pena…”

A decisão de Makkelie de não marcar o pênalti gerou bastante frustração em Meerdink. O adversário Gjivai Zechiël precisou até mesmo pedir um pouco de calma a ele.

“Ele disse: calma, não aconteceu nada”, contou Meerdink. “Eu entendo que ele diga isso. Mas acho que o goleiro também deve ter se assustado por um momento.”

Sobre sua própria atuação, o atacante disse: “Hoje não recebi muitas bolas e não participei muito do jogo.” Quando o repórter Wouter Bouwman observa que ele não teve como adversários diretos quaisquer jogadores, mas sim Jerry St. Juste e Mika Mármol, Meerdink reage com uma risada: “É, eles foram bem hoje. Mas cabe a mim aprender a atingir esse nível em todos os jogos.”