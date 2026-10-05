A lesão de Mexx Meerdink não preocupa. Foi o que o técnico do AZ, Leeroy Echteld, informou nesta segunda-feira no Rondo, da Ziggo Sport. Meerdink ficou no vestiário no intervalo de Holanda x Sérvia (2 a 1) com algumas queixas físicas.

Echteld afirma, antes de mais nada, que está feliz por a pausa para jogos de seleções ter chegado ao fim. “Porque assim os garotos simplesmente estão de volta conosco. Aí você pode treinar com eles de novo, voltar a se preparar”, disse o técnico do AZ, que viu nada menos que catorze jogadores saírem para compromissos com suas seleções.

“Amanhã (terça-feira, red.) eles ainda jogam uma partida, a da seleção sub-21 da Holanda. Na quarta-feira eles folgam, na quinta voltam e aí você tem dois dias até o Feyenoord. Isso é uma pena, porque é claro que você quer poder treinar com eles por mais tempo”, lamenta Echteld. Feyenoord x AZ já está marcado para sábado.

De olho nessa partida, a condição física dos jogadores é um grande tema, já que Ro-Zangelo Daal e Wouter Goes deixaram mais cedo a concentração da seleção sub-21 da Holanda. Echteld pode confirmar que a dupla já está novamente em forma. Mexx Meerdink também deixou o gramado à força no domingo à noite, em Holanda x Sérvia, e por isso mandou mensagem imediatamente para seu treinador.

“Sim, fiquei feliz que ele saiu e mandou mensagem dizendo que não era tão grave assim”, disse Echteld. Meerdink já foi substituído no intervalo por Joshua Zirkzee, depois de mancar um pouco no fim do primeiro tempo.

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“Sim, ele me avisou isso na hora”, prossegue Echteld. “Ele estava lá esta manhã. Na verdade, queria seguir direto para Antuérpia, mas aí eu disse: ‘Isso não vai dar, cara. Amanhã de manhã você volta mais uma vez e depois pode ir’.”

O apresentador Wytse van der Goot se pergunta o que Meerdink precisava tanto fazer em Antuérpia. “Ele queria ir ao spa, queria relaxar um pouco”, responde Echteld. “Em princípio, eu teria achado isso perfeitamente normal se ele não tivesse absolutamente nada. Mas agora ele volta amanhã de manhã primeiro para fazer tratamento.”