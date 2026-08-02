Mexx Meerdink ficou "maluco" após momento com Joey Veerman durante PSV x AZ: "Entrei em pânico"

Mexx Meerdink viveu neste domingo uma partida para não esquecer tão cedo. O atacante do AZ foi atingido cedo na orelha por Joey Veerman contra o PSV, na disputa da Johan Cruijff Schaal, e por um momento achou que tinha perdido essa parte do corpo. Meerdink respirou aliviado e, pouco depois, ainda marcou o 0 a 1 no duelo que o AZ acabou vencendo por nada menos que 0 a 4.

Nos primeiros instantes da partida no Philips Stadion, Veerman acertou o pé de forma infeliz na orelha de Meerdink. O atacante sentia visivelmente muita dor, enquanto Serdar Gözübüyük inicialmente não marcou a falta.

O árbitro de Haarlem acabou sendo chamado ao monitor do VAR e, aparentemente um pouco contra a própria vontade, ainda assim mostrou cartão vermelho para Veerman. Com dez homens, o PSV fez uma partida sem qualquer chance.

"Minha orelha ainda está no lugar", contou Meerdink, aos risos, após a partida ao repórter Leo Oldeburger, que comparou o artilheiro a Vincent van Gogh.

"Eu estava com dor, principalmente quando o médico continuou apertando. Mas ele precisava apertar para colar. Felizmente agora está firme e daqui a pouco vamos ver se vai ser preciso dar pontos. Uma preocupação para depois."

Veerman não protestou contra o cartão vermelho e ainda se assustou ao ver Meerdink sofrendo. O jogador do PSV foi perguntar como ele estava. "Realmente não faço ideia do que aconteceu naquele momento", disse Meerdink sobre o lance.

"No começo eu não percebi, mas depois vi sangue. Aí eu fiquei meio maluco, entrei em pânico. Então o médico chegou e disse que não era tão grave. Mas doeu muito", completou Meerdink.