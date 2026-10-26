Mexx Meerdink está inconformado com a derrota do AZ para o FC Twente por 2 a 0. Segundo o atacante, o time teve chances, mas não soube aproveitá-las.

"Sim, nós dominamos, mas eles saíram no contra-ataque e marcaram logo", resumiu Meerdink à ESPN. Ao sofrer dois gols nos últimos dez minutos, o AZ deixou a partida escapar de vez.

Isso apesar de também ter criado chances suficientes para marcar. Em um dos lances, Meerdink correu nas costas da defesa do Twente, mas o passe em profundidade de Mateo Chávez não veio, para frustração do atacante.

"Sim, todo o corredor central estava aberto, e ele não percebeu", lamentou Meerdink ao falar do companheiro. "É uma pena, porque momentos assim são muito importantes. Saímos no contra-ataque, havia espaço, mas ele não percebeu. É uma pena enorme."

"Fiquei louco", continuou Meerdink ao rever as imagens de sua movimentação. "Sim, é uma pena. Acho que é preciso enxergar esse tipo de passe. Também falei isso para ele."

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Em parte pelas chances desperdiçadas, o AZ acabou derrotado por 2 a 0 pelo FC Twente, mas Meerdink não quer ouvir falar em queda de rendimento no outono. "Não, não quero falar disso de jeito nenhum. Simplesmente não é o início que queríamos. Não vou começar a falar em queda de rendimento, porque não é isso. Vamos em frente."

O AZ terá de virar a chave rapidamente: o time não venceu seus últimos três jogos pela liga. No próximo sábado, enfrenta o Ajax na Johan Cruyff Arena. Depois, a equipe de Leeroy Echteld recebe a Juventus pela Liga Europa.