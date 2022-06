México x Uruguai: onde assistir ao vivo, horário e informações do amistoso internacional

Amistoso acontece nesta quinta-feira (2); veja como acompanhar na TV e na internet

Buscando os últimos ajustes para a Copa do Mundo do Qatar, México e Uruguai se enfrentam nesta quinta-feira (2), no State Farm Stadium, a partir das 23h (de Brasília), em amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO México x Uruguai DATA Quinta-feira, 2 de junho de 2022 LOCAL State Farm Stadium - Arizona, EUA HORÁRIO 23h (de Brasília)

Onde vai passar?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, nos EUA.

Informações da partida

Próximo da oitava participação consecutiva na Copa do Mundo, o México fará uma intensa preparação antes da viagem para o Mundial no final do ano. Até lá, terá três amistosos e dois jogos da Liga das Nações até o final de agosto.

Do outro lado, o Uruguai, que encerrou as Eliminatórias em terceiro lugar, com 28 pontos, chega embalado com quatro vitórias consecutivas.

Em dois jogos disputados entre as seleções, há uma vitória para cada lado, no Pan-Americana de 2015.

Últimos resultados e próximos jogos

México

JOGO CAMPEONATO DATA México 0 x 0 Guatemala Amistoso 28 de abril de 2022 México 3 x 1 Nigéria Amistoso 29 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO México x Suriname Liga das Nações 11 de junho de 2022 23h (de Brasília) Jamaica x México Liga das Nações 14 de junho de 2022 21h (de Brasília)

Uruguai

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 1 x 0 Peru Eliminatórias 24 de março de 2022 Chile 0 x 2 Uruguai Eliminatórias 30 de março de 2022

Próximas partidas