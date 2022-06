México x Uruguai: escalação, desfalques e mais do amistoso internacional

Amistoso acontece às 23h (de Brasília); confira o serviço da partida desta quinta-feira (2)

A bola vai rolar nesta quinta-feira (2) para México x Uruguai, válido pelo amistoso internacional, a partir das 23h (do horário de Brasília), no State Farm Stadium, nos EUA.

Próximo da oitava participação consecutiva na Copa do Mundo, o México fará uma intensa preparação antes da viagem para o Mundial no final do ano. Serão três amistosos e dois jogos da Liga das Nações.

Já o Uruguai, que encerrou as Eliminatórias em terceiro lugar, chega embalado com quatro vitórias consecutivas.

Confira as informações da partida a seguir!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto nos Estados Unidos, o Uruguai não terá Luis Suárez e nem Rodrigo Bentacur nos próximos jogos.

Cavani, sem futuro definido para a próxima temporada, comandará o ataque.

Do outro lado, o México, sob o comando do técnico Gerardo Martino, terá o goleiro Ochoa, que está próximo de seu jogo de número 100 com a seleção. No momento, soma 94 jogos disputados.

Possível escalação do México: Ochoa; Aguirre, Moreno, Dominguez, Gallardo; Cordova, Herrera, Pineda; Flores, Jimenez, Corona.

Possível escalação do Uruguai: Rochet; Vina, Araújo, Godin, Varela; Vecino, Torreira; Rossi, Valverde, de Arrascaeta; Cavani.

Desfalques da partida

México:

sem desfalques confirmados.

Uruguai:

sem desfalques confirmados.

Transmissão ao vivo

O jogo entre México e Uruguai será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming, nesta quinta-feira (2).