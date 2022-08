México x Paraguai: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta quarta-feira (31), em amistoso; veja como acompanhar na TV e na internet

México e Paraguai se enfrentam nesta quarta-feira (31), no estádio Mercedes-Benz Stadium, a partir das 22h (de Brasília), em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Os mexicanos iniciam a sua preparaçao visando a Copa do Mundo do Qatar. A seleção está no grupo C, ao lado de Argentina, Arábia Saudita e Polônia.

Do outro lado, o Paraguai ficou fora do mundial mais uma vez e ja inicia o período de renovação em seu elenco.

Prováveis escalações

Possível escalação do México: a definir.

Possível escalação do Paraguai: a definir.

Desfalques da partida

México:

sem desfalques confirmados.

Paraguai:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO México x Paraguai DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Merecedes-Benz Stadium, Atlanta - EUA HORÁRIO 22h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

México

JOGO CAMPEONATO DATA Jamaica 1 x 1 México Liga das Nações da Concacaf 14 de junho de 2022 México 3 x 0 Suriname Liga das Nações da Concacaf 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO México x Peru Amistoso 24 de setembro de 2022 22h (de Brasília) México x Colômbia Amistoso 27 de setembro de 2022 A confirmar

Paraguai

JOGO CAMPEONATO DATA Coreia 2 x 2 Paraguai Amistoso 10 de junho de 2022 Japão 4 x 1 Paraguai Amistoso 2 de junho de 2022

Próximas partidas