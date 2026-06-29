México x Equador, prévia da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

México x Equador terá início em 30 de jun. de 2026 às 21:00 EST e às 02:00 da madrugada de 1º de jul. se você estiver usando GMT.
México recebe o Equador em duelo quente das oitavas de final da Copa do Mundo
O coanfitrião México volta ao icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, com o vencedor enfrentando Inglaterra ou República Democrática do Congo nas oitavas de final. Qual torcida estará comemorando no apito final?Getty Images
México quase perfeito será difícil de ser batido
O time de Javier Aguirre venceu os três jogos da fase de grupos sem sofrer gol e chega para este confronto com uma sequência de seis vitórias. Sua última derrota foi na partida final de 2025. Desde então, venceu nove e empatou duas. Nessa amostra de jogos, sofreu apenas dois gols. O México adoraria igualar ou superar as campanhas de quartas de final em 1970 e 1986, quando sediou o maior espetáculo do futebol mundial. De fato, é a primeira seleção a sediar o torneio três vezes. Aguirre pode ficar tentado a escalar o jovem de 17 anos Gilberto Mora, que fez história contra a Tchéquia como o jogador mais jovem do México a iniciar uma partida de Copa do Mundo. No entanto, é mais provável que o talentoso destaque do Tijuana apareça saindo do banco.
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Equador avança pela porta dos fundos
O Equador de Sebastián Beccacece demorou a engrenar na fase de grupos, passando em branco em cada um dos dois primeiros confrontos. Criticamente, porém, a equipe virou para surpreender a Alemanha no jogo final do grupo, classificando-se para esta fase como o quarto melhor terceiro colocado. Essa vitória encerrou uma sequência ruim de nove partidas sem vencer seleções europeias. O único jogo anterior do Equador no mata-mata de Copa do Mundo terminou em derrota por 1 a 0 para a Inglaterra, em 2006. Esta é apenas a segunda vez na história do Equador que a seleção avançou além da fase de grupos, então, se estiver procurando um herói, Nilson Angulo pode ser esse homem. O jogador de 23 anos do Sunderland marcou em três de suas últimas seis partidas por sua seleção.Getty Images
Provável XI do México
Rangel; Sánchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones.Getty Images
Provável XI do Equador
Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia.
Principais estatísticas de México x Equador
- O México não sofreu gol a partir do 47º minuto em nenhum de seus últimos 11 jogos.
- O México perdeu apenas um de 12 jogos de Copa do Mundo como país-sede (V8, E3).
- O Equador não sofreu 2+ gols em nenhuma de suas últimas 26 partidas.
- 13 dos últimos 16 jogos do Equador tiveram menos de 2,5 gols no total.
- As duas seleções se enfrentaram 28 vezes anteriormente, com 17 vitórias do México, quatro do Equador e sete empates.
Convocados do México
Goleiros: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).
Defensores: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).
Meio-campistas: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moscow).
Atacantes: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).Getty Images
Convocados do Equador
Goleiros: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).
Defensores: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).
Meio-campistas: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, emprestado pelo Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).
Atacantes: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracán), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).Getty Images
Notícias das equipes e elencos
Escalações de México x Equador
Time titular
Reservas
Técnico
- J. Aguirre
- S. Beccacece
O México é comandado por Javier Aguirre, embora nenhuma informação confirmada sobre lesão ou suspensão esteja disponível no momento para El Tri. Nenhuma provável escalação foi divulgada até esta etapa. O técnico do Equador, Sebastian Beccacece, também está sem ausências confirmadas ou preocupações disciplinares nos dados disponíveis. Atualizações sobre as duas seleções serão acrescentadas mais perto do pontapé inicial, à medida que as informações oficiais forem confirmadas.
Forma
Retrospecto do confronto
Confrontos
As duas seleções se enfrentaram mais recentemente em outubro de 2025, empatando por 1 a 1 em um amistoso. Antes disso, ficaram no 0 a 0 na Copa América em julho de 2024. Nos últimos cinco encontros, o México venceu dois, o Equador venceu um e duas partidas terminaram empatadas. O México venceu por 3 a 2 em um amistoso de 2019, e o Equador venceu por 3 a 2 em 2021.
Classificação
O México terminou em primeiro no Grupo A, enquanto o Equador encerrou a fase de grupos em terceiro lugar no Grupo E.