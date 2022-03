México x El Salvador: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias da Concacaf 2022

México e El Salvador se enfrentam nesta quarta-feira (30), no Azteca, a partir das 22h05 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias da América do Norte e Central. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO México x El Salvador DATA Quarta-feira, 30 de março de 2022 LOCAL Estádio Azteca - Cidade do México, México HORÁRIO 22h05 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, na internet, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (30), no Azteca.

MAIS INFORMAÇÕES

Querendo confirmar uma vaga direta para a próxima Copa do Mundo, que acontece no Qatar, o México precisa vencer ou empatar para bater o martelo para o próximo Mundial, diferente de El Salvador, que não tem mais chances de classificação.

O México, por sua vez, vem de uma vitória por 1 a 0 sobre Honduras e, com isso, quer fechar sua participação com mais uma vitória. No momento, a equipe ocupa o terceiro lugar, com 25 pontos conquistados em 13 jogos.

Em toda a história, a equipe mexicana leva a vantagem com 30 vitórias em 36 jogos, tendo apenas quatro derrotas e dois empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

MÉXICO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA México 0 x 0 Estados Unidos Eliminatórias Concacaf 24 de março de 2022 Honduras 0 x 1 México Eliminatórias Concacaf 27 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO México x Guatemala Amistoso 27 de abril de 2022 21h (de Brasília)

EL SALVADOR

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Jamaica 1 x 1 El Salvador Eliminatórias Concacaf 24 de março de 2022 El Salvador 1 x 2 Costa Rica Eliminatórias Concacaf 27 de março de 2022

Próximas partidas