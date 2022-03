México x El Salvador: escalação, desfalques e mais do jogo pelas Eliminatórias da Concacaf 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (30) para México e El Salvador, em partida válida pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, a partir das 22h05 (do horário de Brasília). O México quer carimbar sua vaga de forma definitiva para o Mundial.

El Salvador, por sua vez, que não tem mais chances de classificação, vem de uma derrota por 2 a 1 para a Costa Rica, enquanto a seleção mexicana bateu Honduras por 1 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em busca de uma vaga na próxima Copa do Mundo, o México vai com força máxima para a partida contra El Salvador. A única dúvida, aliás, fica por conta do meio-campista do Monterrey, Rodolfo Pizzaro, que se recupera de uma lesão.

Com isso, as duas equipes devem manter os mesmos times da última rodada das Eliminatórias da Concacaf.

Possível escalação do México: Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez; Arteaga; Hector Herrera, Edson Alvarez, Carlos Rodríguez; Jesus Corona, H. Lozano e Raúl Jiménez.

🇸🇻⚽️l Azul y Blanco, queda preparada para el compromiso ante México 👊🏻 pic.twitter.com/WtSKWj6wOY — La Selecta (@LaSelecta_SLV) March 30, 2022

Possível escalação de El Salvador: M. González; Tamacas, Domínguez, VillaLobos, Larín; Martínez, B. Landaverde e Santamaría; Henríquez, K. Reyez e Cristian Gil.

DESFALQUES

MÉXICO:

RODOLFO PIZARRO: dúvida

EL SALVADOR:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre México e El Salvador será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, nesta quarta-feira (30).