México x Colômbia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso internacional

Em reta final de preparação para a Copa do Mundo, a seleção mexicana enfrenta a seleção colombiana; veja as informações

Duas das equipes mais tradicionais do continente americano se enfrentam nesta terça-feira (27), às 23h (de Brasília). Enquanto o México se prepara para disputar o Mundial do Qatar, a Colômbia busca se reestruturar com novas peças. O amistoso terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Globoplay, por streaming.

A seleção mexicana não chega em grande fase. O time não vence um adversário de Copa do Mundo desde setembro de 2021, quando derrotou Costa Rica por 1 a 0. A um mês do Mundial, a equipe quer finalmente embalar - o primeiro amistoso desta data Fifa terminou com vitória mexicana por 1 a 0 sobre o Peru. O técnico Tata Martino deve aproveitar o confronto para rodar o elenco e tirar as últimas dúvidas antes da convocação final para a Copa.

Já a Colômbia começa a sua reestruturação para a disputa das próximas eliminatórias. A seleção "cafetera" ficou de fora do Mundial e traz algumas peças mais jovens, como Luis Sinisterra, do Leeds, Yaser Asprilla, do Watford, e Jorge Carrascal, do CSKA. O primeiro jogo desta janela foi um sucesso: vitória por 4 a 1 sobre a Guatemala.

Escalações:

Escalação do provável México: Alfredo Talavera; Jesus Angulo, Nestor Araujo, Johan Vasquez e Gerardo Arteaga; Fernando Beltrán, Orbelín Pineda e Erick Gutierrez; Orbelín Pineda, Santiago Gimenez e Alexis Vega.

Escalação da provável Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Andrés Llinas, Jhon Lucumi e Johan Mojica; Mateus Uribe, Lerma, Cuadrado, James Rodriguez e Luis Diaz; Borré.

Desfalques

México

O México vai para a reta final de preparação com vários desfalques: Jesús Corona fez cirurgia recente e nem chegou a ser convocado. Funes Mori, Raul Jímenez, Héctor Herrera e Luis Romo, pilares da seleção, todos também estão baleados e devem ser poupados. A notícia boa é que o jovem Alexis Vega, do Chivas, está recuperado e tem condições de jogar.

Colômbia

A Colômbia não tem problemas com lesões para enfrentar o México, nesta próxima terça-feira (25). Entre os convocados, todos tem condições de jogo.

Quando é?

• Data: 27 de setembro de 2022

• Horário: 23h (de Brasília)

• Local: Levi's Stadium, San Francisco (EUA)