México Sub-17 x Brasil Sub-17: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleções decidem o título do Mundial neste domingo (17), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com os ingressos esgostados, e decidem o título do neste domingo (17), às 19h (de Brasília), no Bezerrão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Sportv, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO México x Brasil DATA Domingo - 17 de novembro LOCAL Bezerrão - Gama, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida brasileira quer o título em casa / Foto: Gety Images

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em busca do quarto título do Mundial e com 100% de aproveitamento, a seleção brasileira sub-17 eliminou a após vencer por 3 a 2 em uma grande virada no placar.

Por outro lado, o México se classificou nos pênaltis depois do empate no tempo normal com a por 1 a 1.

Vale destacar que os mexicanos já conquistaram o título em duas oportunidades: 2005 e 2011.

Provável escalação do Brasil: Donelli; Yan, Henri, Luan Patrick e Patryck; Daniel Cabral, Diego Rosa e Pedro Lucas; Veron, Kaio Jorge e Peglow

Provável escalação do México: