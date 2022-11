México x Polônia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), pela terceira rodada do grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

Pela primeira na rodada do Grupo C da Copa do Mundo, México e Polônia se enfrentam na tarde desta terça-feira (22), às 13h (de Brasília), no Stadium 974. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do Fifa+, e da GloboPlay, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo será narrado por Gustavo Villani, enquanto as demais transmissões ainda não confirmaram seus respectivos narradores e comentaristas.

O México chega ao Mundial após ficar na segunda posição do octógono final das eliminatórias da Concacaf. Os mexicanos não têm lesionados no elenco, mas a estrela do time, Raul Jimenez, ainda busca sua melhor forma após uma lesão na virilha e é dúvida para começar.

Caso Jimenez não tenha condições, Henry Martin deve ser o escolhido de Gerardo Martino para começar no ataque. Outro nome de peso mexicano, Jesus Corona, ficou de fora da Copa devido a uma lesão no tornozelo. No gol, o experiente goleiro Ochoa está confirmado.

Já a Polônia se classificou para a Copa do Mundo na repescagem das eliminatórias europeias, quando bateu a Suécia por 2 a 0. Os poloneses sofreram com as lesões pré-Mundial e perderam Bartlomiej Dragowski, Jacek Goralski e Adam Buksa.

Principal jogador da equipe, Robert Lewandowski vai completamente "fresco" para a estreia. Isso porque o atacante foi poupado do amistoso no meio da semana para evitar qualquer tipo de problema. A dúvida fica por Matty Cash, com um problema no ombro.

Escalações

Escalação do provável do México: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Alvarez, Herrera, Guardado; Lozano, Martin, Vega.

Escalação do provável do Polônia: Szczesny; Bednarek, Glik, Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski.

Desfalques

México

Sem desfalques confirmados.

Polônia

Sem desfalques confirmados.

MÉXICO E POLÔNIA: PARTICIPAÇÕES EM COPAS

O México disputa a sua 17ª Copa do Mundo, tendo vencido a edições de 1978 e 1986, e ficado fora apenas de quatro edições (1934/38/74, 82 e 90). A melhor campanha dos mexicanos foi no Mundial de 1984, quando alcançaram as quartas de final, já a pior foi quando a equipe não passou da fase de grupos ( 1930/50/54/58/66 e 66).

Do outro lado, a Polônia vai para a sua oitava Copa do Mundo (1938/74/78/82/86/02/06 e 18). Os poloneses querem tentar repetir as campanhas de 1974 e 1982, quando ficaram na terceira posição.

Quando é?

• Data: terça-feira, 22 de novembro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Stadium 974, Doha - Qatar

• Arbitragem: Chris Beath (árbitro), Anton Schetinin e Ashley Beecham (assistentes) e Stéphanie Frappart (quarto árbitro)