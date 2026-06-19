México conquista a liderança do grupo após vitória sobre a Coreia do Sul: grande erro do goleiro é decisivo

Na madrugada de quinta para sexta-feira, o México garantiu a classificação para a fase seguinte da Copa do Mundo. O país anfitrião venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 em casa. As duas equipes estavam equilibradas, mas um erro do goleiro Seung-gyu Kim acabou sendo decisivo.

O primeiro tempo teve duas fases distintas. No início, o México dominou a partida, mas isso mudou após o intervalo para hidratação. A Coreia do Sul passou a ter cada vez mais posse de bola, enquanto a equipe da casa perdia a bola cada vez mais rapidamente.

Ambas as equipes tiveram apenas algumas chances no primeiro tempo, incluindo uma de Julian Quiñones. O mexicano cabeceou de perto para o gol, mas a bola foi direto para as mãos do goleiro.

A Coreia do Sul também esteve perto de marcar uma vez. Após um passe em profundidade que passou pela defesa, Heung-min Son ficou cara a cara com o goleiro e o surpreendeu com um belo chute por cima. No entanto, sua tentativa foi tirada da linha pelo ex-jogador do Ajax Edson Álvarez.

O México voltou forte do vestiário após o intervalo e foi a equipe mais perigosa, inclusive com um chute que acertou a rede lateral. Pouco depois, o gol finalmente saiu, embora os mexicanos tenham recebido uma grande ajuda.

O goleiro da Coreia do Sul calculou mal uma bola alta, deixou a bola escapar e, ao fazer isso, caiu em cima do próprio zagueiro. Luis Romo, meio-campista do Guadalajara, aproveitou a oportunidade e mandou a bola para o gol vazio: 1 a 0.









O México teve uma grande chance de ampliar a vantagem aos 75 minutos, mas Raúl Jiménez — que foi substituído pouco depois por Santiago Giménez — não controlou bem um belo passe de Quiñones, o que tornou o ângulo muito difícil, e o placar permaneceu em 1 a 0.

A cinco minutos do fim, Obed Vargas pensou em acabar com todas as dúvidas, mas o meio-campista mexicano viu seu chute ser defendido com brilhantismo pelo goleiro, que conseguiu se recuperar lentamente do erro.

Pouco depois, o México quase sofreu um revés. Em duas ocasiões, o goleiro Raúl Rangel conseguiu, com grande habilidade, manter sua baliza invicta, enquanto os sul-coreanos já se consideravam vencedores. No entanto, o placar permaneceu em 1 a 0.

Com a vitória, o México conquista a liderança do Grupo A e se classifica para a próxima fase como líder do grupo. Afinal, o resultado entre as duas equipes é determinante.