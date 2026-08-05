"Meus brinquedos": Cristiano exibe uma coleção impressionante de carros avaliada em 22 milhões de libras

O português Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, exibiu sua luxuosa coleção de carros, avaliada em 22 milhões de libras esterlinas.

O craque, de 41 anos, publicou nas redes sociais três fotos de si mesmo em sua garagem, cercado por um conjunto de carros deslumbrantes.

De acordo com o jornal "The Sun", os carros presentes na garagem incluíam duas Ferraris e uma Bugatti.

Ronaldo reuniu alguns carros impressionantes ao longo dos anos, incluindo modelos de marcas como McLaren, Mercedes e Lamborghini.

O "Don" admitiu, no ano passado, que não sabe quantos carros possui.

Ele disse: "Se eu tivesse que apostar, diria 40 ou 41. Eu adoro os carros da Bugatti, são carros completamente diferentes."

O Bugatti Tourbillon, cujo preço é de 3,2 milhões de libras esterlinas, é uma das mais recentes adições à garagem.

Ele também possui um Chiron, avaliado em 2 milhões de libras esterlinas, um Veyron, avaliado em 1,5 milhão de libras esterlinas, e um Bugatti Centodieci, avaliado em 7 milhões de libras esterlinas.

Entre as Ferraris que possui estão um Monza, avaliado em 1,4 milhão de libras esterlinas, um Daytona SP3, avaliado em 2 milhões de libras esterlinas, e um Purosangue.

Além disso, Ronaldo possui um McLaren Senna (750 mil libras esterlinas), um Lamborghini Aventador (270 mil libras esterlinas), um Bentley Flying Spur (250 mil libras esterlinas), um Mercedes G-Wagen Brabus (600 mil libras esterlinas) e três Rolls-Royces.

A lenda de Portugal chegou até a receber um BMW de presente do clube Al-Nassr, assim como seus companheiros de equipe.

Ronaldo deu aos fãs um vislumbre de sua garagem por meio de uma publicação nas redes sociais, cujo título era: "Meus brinquedos".

Seus seguidores ficaram completamente atônitos, e um deles comentou: "Inacreditável!", enquanto outro disse: "A coleção do GOAT", e um terceiro escreveu: "O rei".