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Marco Simone nunca fugiu de opiniões contundentes, e a lenda do AC Milan não poupou críticas ao avaliar a situação atual de seu ex-clube e do futebol italiano como um todo. O ex-atacante, peça fundamental do AC Milan durante seu domínio nos anos 1990, acredita que a essência do futebol está mudando de maneiras que ele tem dificuldade de aceitar.

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Memórias de uma era de ouro em San Siro

Ao relembrar sua passagem pelo clube, Simone mantém a convicção de que o Milan pelo qual jogou estava no auge do futebol. Para ele, o sucesso daquela época se apoiava em uma combinação singular de talentos internacionais de nível mundial e uma sólida base de jogadores italianos.

Enquanto astros como Ruud Gullit e Marcel Desailly davam talento e força ao time, o atacante insiste que o verdadeiro segredo do clube estava em sua base italiana. Ele apontou nomes como Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta e Sebastiano Rossi como o coração do elenco.

Ao ser perguntado sobre como se sairia no futebol atual, Simone sugeriu que os atacantes de hoje têm uma vantagem significativa em comparação com os duelos contra os defensores nos anos 1990. Ele observou que a arbitragem atual e as regras mais rígidas para a aplicação de cartões teriam mudado o cenário para os grandes jogadores do passado.

“O futebol mudou e, para quem joga no ataque, as vantagens são claras: com as novas regras e cartões mais frequentes, quantos adversários Maradona teria feito serem expulsos?”, refletiu.

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Simone também demonstrou certo distanciamento em relação ao momento atual da primeira divisão italiana, citando uma perda de identidade da liga. “Estou um pouco desencantado: há nomes ‘peculiares’ demais, difíceis de memorizar. Antes havia menos estrangeiros e mais protagonistas italianos em campo”, disse à Gazzetta.

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A transição sob o comando de Ruben Amorim

O projeto atual do Milan passa por uma mudança tática significativa após a transição de Massimiliano Allegri para Ruben Amorim.

Apesar das dificuldades iniciais sob o comando de Amorim, Simone é categórico ao afirmar que os objetivos do clube devem continuar no mais alto nível. Ele concordou com declarações recentes de Zvonimir Boban, argumentando que um clube da grandeza do Milan jamais deveria se contentar apenas em garantir um lugar entre os quatro primeiros.

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“Ouvi as palavras de Boban e concordo com ele: este clube não pode ter como único objetivo terminar entre os quatro primeiros para se classificar para a Champions League. Como torcedor, fico preocupado se o Milan não tem ambição de conquistar o scudetto”, afirmou.

Um dos jogadores sob os holofotes é Gonçalo Ramos, que tem tido dificuldades para encontrar sua melhor forma desde sua transferência de grande repercussão. Simone, que acompanha de perto o futebol francês, acredita que a qualidade do atacante português não é o problema, mas sim a adaptação a um sistema tático diferente.

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Ele observou que o Milan joga de uma maneira muito diferente da do Paris Saint-Germain e sugeriu que, à medida que a produção ofensiva da equipe melhorar e mais chances forem criadas, Ramos acabará mostrando seu verdadeiro valor.

Ambições europeias e a disputa pelo scudetto

Embora a disputa pelo título italiano pareça difícil, com Simone apontando a Inter como favorita pela maior profundidade de seu elenco, ele segue otimista quanto às perspectivas do Milan na Europa. Ele acredita que é nas competições continentais que o Milan realmente se sente em casa, independentemente da fase atual.

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“As competições europeias, especialmente a Champions League, estão no DNA do Milan. Quando jogava na Europa com a camisa do Milan, eu me sentia em casa: havia uma mentalidade vencedora, pouca pressão e a consciência de que podíamos vencer qualquer adversário”, explicou Simone.

Ao analisar o panorama mais amplo da Serie A, Simone vê o Milan em um grupo de perseguidores que inclui Juventus, Napoli, Roma e Lazio. Ele elogiou especialmente o trabalho de Gennaro Gattuso na Lazio, destacando a capacidade de seu ex-companheiro de tirar o máximo do elenco.

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Simone também fez grandes elogios a Luka Modric, sugerindo que o veterano croata é um “jogador universal” que teria lugar garantido nas lendárias equipes do Milan do passado.

No fim, as reflexões de Simone servem como lembrete dos altos padrões estabelecidos pelos antigos ídolos do clube. Embora reconheça que os tempos mudaram e que a influência de figuras como Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ficou no passado, o carinho pelas cores do clube permanece.

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Ele se lembra de Berlusconi como um presidente excepcional que, apesar de sua reputação, nunca interferia nas escalações de técnicos como Arrigo Sacchi ou Fabio Capello. Para Simone, o objetivo da geração atual deve ser recuperar aquela aura de invencibilidade que um dia fez do Milan o nome mais temido do futebol mundial.