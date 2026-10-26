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O ídolo brasileiro Ronaldo Nazario passou pelo tapete vermelho do London Palladium Theatre para acompanhar a premiação do melhor jogador do mundo. Vencedor por duas vezes, ele deu sua opinião sobre uma disputa que muitos consideram a mais acirrada dos últimos tempos.

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A disputa pela Bola de Ouro

A cerimônia da Bola de Ouro de 2026, no London Palladium, reuniu algumas das figuras mais emblemáticas do futebol, e ninguém atraiu mais atenção do que o lendário Ronaldo Nazario. O ex-atacante de Real Madrid e Inter, vencedor do prestigiado prêmio individual em 1997 e 2002, falou à imprensa sobre a acirrada disputa entre as estrelas da elite do futebol atual.

A realização da cerimônia em Londres teve um profundo significado simbólico, por coincidir com o 70º aniversário do prestigiado prêmio criado pela France Football em 1956. Levar a gala à capital inglesa foi uma homenagem à rica história do troféu, que voltou ao país do lendário ponta inglês Sir Stanley Matthews, o primeiro vencedor da Bola de Ouro, há sete décadas.

Ronaldo avalia disputa acirrada pela Bola de Ouro

Ronaldo reconheceu a dificuldade de escolher um vencedor entre os finalistas, que incluem Kylian Mbappe, do Real Madrid, Lamine Yamal, destaque do Barcelona, e Harry Kane, artilheiro do Bayern de Munique. “Não sei quem vai ganhar”, admitiu ao passar pelo tapete vermelho, em declarações publicadas pelo Marca. O brasileiro observou que a imprevisibilidade acrescenta uma nova dose de emoção à gala anual em Londres.

“Vejo muito talento nos três que estão na disputa. Os critérios não são muito claros, mas é muito complicado. Todos são muito bons, e dois deles estão na Espanha, o que é motivo de orgulho. Temos que celebrar isso. Ter Lamine e Mbappe na Espanha... Não sei quem vai ganhar”, acrescentou o lendário atacante ao avaliar os principais candidatos.

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Mbappe é comparado a O Fenômeno

Um dos principais assuntos durante o evento foi a semelhança de estilo entre Ronaldo e o capitão da França, Mbappe. O astro do Real Madrid chegou à gala após levar sua equipe à vitória no El Clásico contra o Barcelona ontem, com dois gols decisivos no triunfo por 2 a 1. Sua condição de um dos principais candidatos à Bola de Ouro ganhou ainda mais força depois que ele se tornou, neste verão, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

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“Ele tem muitas características minhas. Velocidade, força, gols, dribles, finalização. É um jogador bastante completo. Marca muitos gols e tem muitas características minhas. Fico feliz que meu legado continue vivo”, afirmou Ronaldo.

Kane avalia suas chances após a “melhor temporada”

Kane, que está entre os principais candidatos à Bola de Ouro após uma temporada histórica com o Bayern de Munique, admitiu sentir a pressão antes da cerimônia. Em entrevista à DAZN, o capitão da Inglaterra confessou: “Um pouco nervoso, não vou mentir. É diferente de jogar uma partida, porque não está sob meu controle. É uma ocasião especial. Estou tentando absorver tudo e aproveitar. Será um momento de imenso orgulho se eu conseguir vencer.”

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Ao recordar a campanha que o colocou entre os principais candidatos ao prêmio, Kane destacou os títulos conquistados e reconheceu que esteve perto de feitos ainda maiores. “Foi minha melhor temporada, sem dúvida. Ganhei três títulos com o Bayern de Munique. Fiquei perto de chegar à final da Champions League e à semifinal da Copa do Mundo”, acrescentou à DAZN, antes de refletir sobre o que poderia ter acontecido: “Se eu tivesse conquistado essas duas coisas, o prêmio estaria garantido, com certeza.”