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Kevin De Bruyne afirma que a possibilidade de o Manchester City perder títulos não mudaria a forma como vê sua década no Etihad Stadium. De volta a Manchester com o Napoli, o belga declarou seu carinho pelos proprietários do City e admitiu que “todo mundo joga no limite” das regras, enquanto se prepara para enfrentar seu ex-clube na Champions League nesta terça-feira.

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De Bruyne responde sobre possibilidade de perda de títulos

De Bruyne afirmou que suas conquistas pelo City não serão manchadas caso o clube perca títulos após a decisão da Premier League que o considerou culpado. Em setembro, o City foi considerado culpado da maioria das acusações financeiras contra o clube e recorre da decisão.

Em entrevista coletiva no Etihad, na noite de segunda-feira, De Bruyne foi questionado sobre a possibilidade de perder conquistas como o título de 2017/18, obtido com 100 pontos. “Isso ainda não muda, meu futebol não mudou. Claro que, na vida, existem regras, mas todo mundo joga no limite, eu diria”, afirmou.

“Dei tudo de mim”

O meio-campista, que conquistou seis títulos da Premier League em seus 10 anos no City, afirmou que seu legado está garantido. “Dei tudo de mim, isso não vai mudar na minha cabeça. Não acho que muita gente mudaria a forma como me vê como jogador ou como vê a maneira como jogávamos”, disse.

“Mas... Ah! Cada um tem sua opinião, eu acho, e quanto às pessoas que [dizem] ‘vergonha’, não posso fazer nada a respeito.” De Bruyne acrescentou que as relações com seus companheiros de time eram o que mais valorizava.

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“Este é o meu clube! Amo os proprietários”

O belga deixou claro que seu vínculo com o City continua tão forte quanto sempre foi, apesar da decisão. “E, sinceramente, eu ainda... Este é o meu clube! Amo os proprietários, conversei sobre muitas coisas fora do futebol, até falei com Khaldoon [Al Mubarak] sobre como comprar um clube e tudo mais”, disse.

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“Não sinto nada além de carinho por este clube, e isso nunca vai mudar! Mesmo agora, as pessoas que me trataram excepcionalmente bem por 10 anos, minha família e tudo mais, isso é o mais importante para mim. Para ser sincero, é isso.”

Retorno emocionante ao Etihad pela frente

De Bruyne enfrentará seu ex-clube nesta terça-feira, enquanto o time de Enzo Maresca tenta encerrar a má fase .

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O jogador de 35 anos também criticou notícias da imprensa italiana sobre seu futuro e disse que a cobertura provocou reações desagradáveis contra sua esposa.