Os minutos finais da partida tiveram um lance polêmico: Joško Gvardiol, zagueiro do City, subiu para cabecear um cruzamento em direção ao gol do Arsenal, mas a bola bateu na mão de Gyökeres. Com isso, o atacante do time londrino tirou do Manchester City uma chance perigosa que poderia ter rendido o gol da vitória.
O árbitro John Brooks não conseguiu ver o lance com clareza durante a jogada, e o árbitro de vídeo Darren England entrou em ação para revisar o lance. No entanto, ele decidiu não chamar o juiz de campo para a tela de revisão, por entender que o braço de Gyökeres estava em posição natural e dobrado.
Halsey rejeitou essa interpretação. Para ele, o atacante do Arsenal moveu os braços em direção à bola e a posição da mão não era natural, o que justificaria a marcação de pênalti a favor do Manchester City.
Em entrevista ao jornal “The Sun”, o ex-árbitro afirmou: “Que jogo nós vimos no Emirates, isso é um orgulho para a Premier League”.
E acrescentou: “Mas, nos acréscimos, houve uma grande polêmica quando Gyökeres cometeu um toque de mão claro após a cabeçada de Gvardiol”.
Tópicos relacionados
Halsey continuou: “Estava claro que a bola ia entrar e, na minha opinião, Gyökeres moveu claramente os braços em direção à bola”.
E explicou: “Os braços dele estavam em posição antinatural, e é muito difícil para John Brooks enxergar isso no meio de todos aqueles jogadores”.
O ex-árbitro inglês fez duras críticas a Darren England pela decisão tomada na cabine do VAR: “Meu Deus, Darren England, o que você está fazendo no VAR? É um pênalti claro, toque de mão”.
E completou: “Darren England deveria ter recomendado a John Brooks que revisasse a decisão, e tenho certeza de que ele teria marcado pênalti”.
Halsey reforçou a convicção de que o lance não permite outra interpretação: “É um dos toques de mão mais claros que você vai ver, um toque de mão intencional”.
Ele encerrou sua contestação questionando como a posição do braço de Gyökeres pôde ser considerada natural: “Como isso pode ser uma posição natural? Ele sabe exatamente o que está fazendo”.
O empate manteve o Arsenal na liderança da Premier League, com 29 pontos, enquanto o Manchester City chegou a 23 pontos, na segunda colocação. Assim, a diferença entre os dois times seguiu em 6 pontos após o confronto direto.