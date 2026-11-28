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O meio-campista do Tottenham Hotspur, Mateus Fernandes, surpreendeu os torcedores ao admitir que voltaria ao Sporting “agora” se seguisse seu coração. O jogador da seleção portuguesa chegou ao Tottenham Hotspur Stadium apenas em julho, mas já falou sobre o vínculo emocional que mantém com seu ex-clube em Lisboa.

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Fernandes fala da saudade de Lisboa

Apesar de ter assinado um contrato de cinco anos no norte de Londres após uma transferência de 85 milhões de libras do West Ham United , o jogador de 22 anos ainda sente falta do clube de sua infância. Em entrevista à emissora portuguesa Sport TV, conforme citado pelo talkSPORT, Fernandes revelou que seus amigos frequentemente perguntam se ele voltaria a Lisboa.

Embora o coração o levasse de volta a Portugal imediatamente, ele também destacou o grande peso psicológico que carregou durante sua passagem anterior pelo país. Ao comparar a cultura do futebol português com a vida na Inglaterra, explicou como seus laços pessoais no clube aumentavam a cobrança.

Meio-campista relembra a intensa pressão em Alvalade

Ao falar sobre as perguntas de pessoas próximas, Fernandes disse à Sport TV que jogar em Alvalade trouxe uma pressão sem igual.

“Meus amigos sempre me perguntam: ‘Você voltaria a jogar pelo Sporting?’”, disse. “E eu respondo que, falando com o coração, voltaria. Mas a pressão que senti jogando pelo Sporting em Alvalade, talvez em parte porque não me sentia tão preparado naquela época, é de um nível que nunca vivi em nenhum outro lugar na minha vida.”

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“Desde pequenos, somos muito influenciados pela cultura. No futebol, isso representa algo importante no nosso país. Acho que me cobrava muito porque jogava pelo Sporting, conhecia as pessoas de lá e sabia que tinha amigos no clube.”

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Ao comparar essa mentalidade com a da Inglaterra, ele não deixou dúvidas sobre seu vínculo emocional. “Então, existe uma certa diferença de mentalidade em relação à Inglaterra”, acrescentou. “Nunca senti esse tipo de pressão. Acho que isso também tem um pouco a ver com a cultura do futebol, mas, obviamente, se dependesse do meu coração, eu voltaria ao Sporting agora mesmo.”

Da base do Sporting a astro do Tottenham por 85 milhões de libras

Fernandes passou oito anos no Sporting depois de chegar à base do clube vindo do Olhanense em 2016, atuando regularmente pelas equipes de base e pelo time reserva. Embora tenha feito apenas 10 partidas pelo time principal, conquistou dois títulos da liga com o gigante português.

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Um empréstimo ao Estoril em 2023/24, no qual marcou um gol e deu três assistências em 35 jogos, rendeu-lhe uma transferência para o Southampton em 2024. Desde que deixou Portugal, ele disputou 83 partidas na Premier League e estreou pela seleção de seu país.

Peça importante para De Zerbi antes do confronto com o Sunderland

Apesar de admitir a saudade, Fernandes continua sendo importante para Roberto De Zerbi antes da visita ao Sunderland no domingo. Ele disputou 13 partidas em todas as competições nesta temporada, deu três assistências e ainda busca seu primeiro gol pelo Tottenham.

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Titular nos últimos quatro jogos do Tottenham pela liga, ele ajudou o time a sofrer apenas uma derrota em seis partidas, incluindo três vitórias consecutivas em casa. Manter a vaga no time contra o Sunderland será mais uma chance de ganhar embalo e, enfim, marcar seu primeiro gol pelo Tottenham.