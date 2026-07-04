“Meu coração e minha alma estão com eles”... A FIFA toma medidas contra Hossam Hassan após ele ter hasteado a bandeira da Palestina

A seleção egípcia alcançou um feito histórico sem precedentes ao se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo, após uma emocionante vitória sobre a Austrália nos pênaltis (4 a 2), em uma partida repleta de emoção e paixão, permitindo que os “Faraós” ultrapassassem a fase de grupos pela primeira vez em sua história no futebol.

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” informou que o técnico da seleção egípcia, Hossam Hassan, de 59 anos, foi um dos que mais comemoraram essa conquista histórica, tirando fotos com a torcida após a partida, em uma cena comovente em que os torcedores ergueram a bandeira palestina no campo, em um gesto simbólico que gerou ampla repercussão.

O jornal observou que isso pode representar um desafio às regras da Federação Internacional de Futebol (FIFA), que proíbem ou tentam restringir mensagens políticas durante as partidas.

Em declarações proferidas na zona mista após o jogo, Husam Hassan disse: “Meu coração e minha alma estão com eles”, em referência à sua solidariedade com o povo palestino, afirmando que essa vitória histórica é dedicada aos “povos bondosos e nobres do Egito e da Palestina”, algo que ele já havia declarado antes do início da partida.

O jornal destacou que se espera que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) analise se tomará alguma medida ou imporá sanções ao técnico egípcio por ter hasteado a bandeira palestina, tendo em vista a delicadeza da situação e a aplicação dos regulamentos disciplinares próprios das competições internacionais.

Na fase das quartas de final, a seleção egípcia enfrentará um novo desafio de peso, quando se defrontar com a atual campeã, a seleção argentina, liderada pelo astro Lionel Messi, na próxima terça-feira, em um confronto muito aguardado no qual os “Faraós” buscarão continuar escrevendo história e alcançar uma nova conquista a ser adicionada ao histórico do futebol egípcio.