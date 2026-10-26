O ex-jogador da seleção da Inglaterra Michael Owen revelou quem são seus principais candidatos à Bola de Ouro de 2026 e colocou o capitão da seleção inglesa, Harry Kane, no topo da lista. Vencedor em 2001, Owen admitiu que está ansioso para ver um compatriota seguir seus passos e conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol.
Owen aposta em Kane para uma conquista inglesa
Owen segue como o último jogador inglês a ter sido eleito o melhor do mundo, feito alcançado há 25 anos após uma temporada sensacional pelo Liverpool. À medida que se aproxima a cerimônia de 2026, no London Palladium, o ex-atacante expressou o forte desejo de finalmente ver um sucessor de seu país. Ao falar sobre a atual geração de talentos, Owen destacou que sua preferência pessoal é pelo artilheiro do Bayern de Munique, que continua quebrando recordes na Bundesliga.
Ao comentar a próxima disputa pela Bola de Ouro, Owen deixou clara sua opinião sobre as chances de o capitão da Inglaterra conquistar o troféu. “É claro que meu coração diz Kane. Gostaria de ter outro inglês ao meu lado”, afirmou Owen à DAZN ao avaliar os principais candidatos ao prêmio de 2026.
Os argumentos a favor de Mbappe e Yamal
Apesar de sua preferência por Kane, Owen não demorou a reconhecer que Kylian Mbappe, astro do Real Madrid, continua sendo um obstáculo considerável. O francês chegou perto de vencer em várias ocasiões nos últimos anos, mas seus números individuais seguem sem igual no continente.
“Mbappe não conquistou praticamente nada em termos de títulos coletivos, mas foi artilheiro de La Liga, artilheiro da Champions League e artilheiro da Copa do Mundo. E este é um prêmio individual”, explicou Owen. Além dos dois nomes já consagrados, o ex-atacante de 46 anos também apontou Lamine Yamal, sensação adolescente do Barcelona, como um candidato de peso. Ao elogiar o impacto do jovem, Owen acrescentou: “Literalmente, toda vez que o vejo jogar, quase caio do sofá. Ele é bom demais, não é?” A lista de indicados reúne lendas veteranas e algumas das maiores promessas do futebol, entre elas Yamal.
A raridade da Bola de Ouro
A conquista da Bola de Ouro se tornou significativamente mais difícil nas últimas duas décadas devido ao domínio sem precedentes de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Owen refletiu sobre como a hegemonia dos dois no prêmio fez dele o troféu mais difícil de conquistar no esporte profissional.
“Deve ser o troféu mais raro do mundo, não é? Messi e Ronaldo dominaram tanto que agora quase não sobra espaço para mais ninguém”, comentou Owen. Ele concluiu sua análise reduzindo a disputa aos seus três nomes preferidos e sugeriu que o vencedor provavelmente sairá do trio formado por Kane, Mbappe e Yamal.
Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”