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O ex-jogador da seleção da Inglaterra Michael Owen revelou quem são seus principais candidatos à Bola de Ouro de 2026 e colocou o capitão da seleção inglesa, Harry Kane, no topo da lista. Vencedor em 2001, Owen admitiu que está ansioso para ver um compatriota seguir seus passos e conquistar o prêmio individual mais prestigiado do futebol.

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Owen aposta em Kane para uma conquista inglesa

Owen segue como o último jogador inglês a ter sido eleito o melhor do mundo, feito alcançado há 25 anos após uma temporada sensacional pelo Liverpool. À medida que se aproxima a cerimônia de 2026, no London Palladium, o ex-atacante expressou o forte desejo de finalmente ver um sucessor de seu país. Ao falar sobre a atual geração de talentos, Owen destacou que sua preferência pessoal é pelo artilheiro do Bayern de Munique, que continua quebrando recordes na Bundesliga.

Ao comentar a próxima disputa pela Bola de Ouro, Owen deixou clara sua opinião sobre as chances de o capitão da Inglaterra conquistar o troféu. “É claro que meu coração diz Kane. Gostaria de ter outro inglês ao meu lado”, afirmou Owen à DAZN ao avaliar os principais candidatos ao prêmio de 2026.

Os argumentos a favor de Mbappe e Yamal

Apesar de sua preferência por Kane, Owen não demorou a reconhecer que Kylian Mbappe, astro do Real Madrid, continua sendo um obstáculo considerável. O francês chegou perto de vencer em várias ocasiões nos últimos anos, mas seus números individuais seguem sem igual no continente.

“Mbappe não conquistou praticamente nada em termos de títulos coletivos, mas foi artilheiro de La Liga, artilheiro da Champions League e artilheiro da Copa do Mundo. E este é um prêmio individual”, explicou Owen. Além dos dois nomes já consagrados, o ex-atacante de 46 anos também apontou Lamine Yamal, sensação adolescente do Barcelona, como um candidato de peso. Ao elogiar o impacto do jovem, Owen acrescentou: “Literalmente, toda vez que o vejo jogar, quase caio do sofá. Ele é bom demais, não é?” A lista de indicados reúne lendas veteranas e algumas das maiores promessas do futebol, entre elas Yamal.

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A raridade da Bola de Ouro

A conquista da Bola de Ouro se tornou significativamente mais difícil nas últimas duas décadas devido ao domínio sem precedentes de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Owen refletiu sobre como a hegemonia dos dois no prêmio fez dele o troféu mais difícil de conquistar no esporte profissional.

“Deve ser o troféu mais raro do mundo, não é? Messi e Ronaldo dominaram tanto que agora quase não sobra espaço para mais ninguém”, comentou Owen. Ele concluiu sua análise reduzindo a disputa aos seus três nomes preferidos e sugeriu que o vencedor provavelmente sairá do trio formado por Kane, Mbappe e Yamal.