Metropolitano x Figueirense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25), pela 1ª rodada do Campeonato Catarinense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vai rolar a bola pelo Campeonato Catarinense 2021! Nesta quinta-feira (25), Metropolitano e Figueirense se enfrentam na Ressacada, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada da competição. A partida será transmitida pelo Premiere, na TV fechada, e pelo site da Federação Catarinense. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Metropolitano x Figueirense DATA Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2021 LOCAL Reassacada, Florianópolis - BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Cinésio Mendes Júnior

Assistentes: Diogo Berndt e Hector Andrew Lisboa Jacques

ONDE VAI PASSAR?

A semana mal começou e o estagiário já está de olho na quinta-feira (25). A Lumena autorizou e o Figueira estreia no Catarinense contra o Metropolitano, às 16h. 😅 pic.twitter.com/RFpDBITs4c — Figueirense FC (@FigueirenseFC) February 22, 2021

A partida será transmitida pelo Premiere, na TV fechada, e pelo site da Federação Catarinense. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

METROPOLITANO

O Metropolitano quer aproveitar o momento instável do rival para somar seus primeiros pontos no catarinense. O time vem da segunda divisão do estadual, e fez modificações em seu elenco para esta temporada.

Provável escalação do Metropolitano: A atualizar.

FIGUEIRENSE



Após ser rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o Figueirense se prepara para o primeiro duelo da temporada e quer iniciar o campeonato estadual com vitória. O clube fez uma série de mudanças em seu elenco para o ano de 2021.

Provável escalação do Figueirense: A atuallizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

METROPOLITANO

JOGO CAMPEONATO DATA Hercílio Luz 2 x 0 Metropolitano Campeonato Catarinense 13 de dezembro de 2020 Metropolitano 3 x 2 Barra Campeonato Catarinense 7 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Metropolitano Campeonato Catarinense 28 de fevereiro de 2021 19h (de Brasília) Metropolitano x JOinville Campeonato Catarinense 3 de março de 2021 16h (de Brasília)

FIGUEIRENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 2 x 7 Ponte Preta Série B 29 de janeiro de 2021 Juventude 2 x 1 Figueirense Série B 22 de janeiro de 2021

Próximas partidas