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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Metade dos seus gols diante do Barcelona: Lucas Hernández renova o pesadelo do Blaugrana

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
L. Hernandez
França
Espanha

Lucas Hernández, astro do Paris Saint-Germain, atingiu um número especial durante o confronto contra o Barcelona no estádio Parque dos Príncipes, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, na noite desta terça-feira.

De acordo com os dados do Mister Chip na plataforma X: "Lucas Hernández marcou o segundo gol do Paris Saint-Germain contra o Barcelona aos 72 minutos, elevando seu saldo para quatro gols na Liga dos Campeões da Europa, metade dos quais contra o Barça".

A cabeçada de Hernández foi a sua segunda nas redes do Barcelona na competição, após o gol que marcou pelo Bayern de Munique em 13 de setembro de 2022, repetindo seu pesadelo contra a equipe catalã com duas camisas diferentes.

Désiré Doué deu a assistência para o gol em uma cobrança de escanteio, chegando à sua segunda rodada consecutiva com assistência decisiva na Liga dos Campeões da Europa, confirmando sua presença marcante com o Paris nesta temporada.

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