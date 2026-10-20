Lucas Hernández, astro do Paris Saint-Germain, atingiu um número especial durante o confronto contra o Barcelona no estádio Parque dos Príncipes, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, na noite desta terça-feira.
De acordo com os dados do Mister Chip na plataforma X: "Lucas Hernández marcou o segundo gol do Paris Saint-Germain contra o Barcelona aos 72 minutos, elevando seu saldo para quatro gols na Liga dos Campeões da Europa, metade dos quais contra o Barça".
A cabeçada de Hernández foi a sua segunda nas redes do Barcelona na competição, após o gol que marcou pelo Bayern de Munique em 13 de setembro de 2022, repetindo seu pesadelo contra a equipe catalã com duas camisas diferentes.
Désiré Doué deu a assistência para o gol em uma cobrança de escanteio, chegando à sua segunda rodada consecutiva com assistência decisiva na Liga dos Campeões da Europa, confirmando sua presença marcante com o Paris nesta temporada.