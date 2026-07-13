Metade do texto é uma menção a Deus em árabe... Idrissa Gaye se despede de Babi Thiaw com uma mensagem comovente

Poucas horas após o anúncio oficial da demissão de Babi Thiaw, Idrissa Gaye quebrou o silêncio sobre essa decisão inesperada.

Na manhã de domingo, a Federação Senegalesa de Futebol anunciou a demissão de Babi Thiaw, técnico da seleção senegalesa, após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Por meio de sua conta no Instagram, o meio-campista do Everton dirigiu uma mensagem comovente ao seu ex-técnico na seleção nacional.

O experiente jogador senegalês escreveu em árabe: “Não há poder nem força senão em Deus”.

Em seguida, completou a mensagem em francês: “Não há poder nem força senão em Deus... Obrigado do fundo do meu coração, Babi Thiaw”.

Esse apoio surge em meio a uma crise que assola o futebol senegalês. Após a eliminação da seleção senegalesa nas oitavas de final pela Bélgica na Copa do Mundo de 2026, e a ampla polêmica que se seguiu nos bastidores, a Federação Senegalesa de Futebol decidiu iniciar os trâmites para demitir Babi Thiaw e toda a sua comissão técnica.

Essa decisão marca o início de um novo capítulo na história da seleção dos “Leões da Teranga”.