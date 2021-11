Meta para Hulk renovar com Atlético-MG é por número de jogos; craque fez 91% das partidas

A meta que obriga a renovação de Hulk com o Atlético-MG, citada pelo presidente Sérgio Batista Coelho na noite dessa quinta-feira (18), é atrelada ao percentual de jogos disputados pelo atacante. A GOAL apurou com uma pessoa ligada à diretoria que o objetivo estabelecido no vínculo do jogador é de acordo com o número de partidas disputadas e nada tem a ver com o seu rendimento dentro das quatro linhas.

As cláusulas referentes à performance do atleta — conquista de títulos ou os números de gols e assistências — não estão atreladas à prorrogação do compromisso. O jogador, que tem vínculo na Cidade do Galo até dezembro de 2022, estenderá a sua permanência por mais um ano (até o fim de 2023) se alcançar um percentual de jogos estabelecido em contrato — o número exato não é revelado pelo clube.

Hulk alcançou 61 partidas (sendo 54 como titular e sete na condição de suplente) em 2021. Ele esteve em campo em 91,04% dos compromissos do time na temporada. O Galo disputou ao todo 67 partidas. O atacante tem 4.797 minutos de 6.030 possíveis.

O Galo alega que há "cláusulas que estão em regime de confindencialidade". Por isso, não confirma oficialmente os objetivos que estão no vínculo. O clube apenas diz que, "atingida determinada meta, o mesmo (contrato) será renovado, automaticamente, até o final de 2023".

Hulk se destaca também pelas participações diretas em gols do Atlético nesta temporada. O atleta deu sete assistências e fez 27 gols em 2021, sendo o principal nome da equipe comandada por Cuca.