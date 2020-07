Messi x Benzema: briga pela artilharia é o último Barça x Real do Espanhol

Francês está a dois gols de argentino na luta pelo prêmio de maior goleador do Campeonato Espanhol

O duelo entre e pelo título da pode até já ter acabado, com vantagem para os merengues, mas a briga entre os rivais ainda terá um capítulo final: Karim Benzema e Lionel Messi estão disputando o prêmio de artilheiro da competição.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Com mais uma rodada até o final do Campeonato Espanhol, a vantagem é de Messi, com 23 gols, contra 21 de Benzema.

Mais times

Para encerrar a competição, o Barcelona visita o , enquanto o Real Madrid viaja para enfrentar o . E cada vez mais, o elenco do Real mostra que "comprou" a briga do francês.

Segundo MARCA:



“Os jogadores do Real Madrid sabem que vencer o Pichichi (prêmio para o artilheiro da LaLiga) significaria muito para Benzema. O Francês tem apenas 3 gols atrás de Leo Messi, o atual líder da artilharia. Eles vão tentar de tudo para ajudá-lo a alcançá-lo.” pic.twitter.com/GTUFauaxu1 — Fala, Santin (34🏆) (@falasantin) July 15, 2020

Enquanto o presidente do clube, Florentino Pérez, afirma na imprensa que Benzema merece a Bola de Ouro, até mesmo Sergio Ramos, cobrador de pênaltis oficial dos merengues, deu a oportunidade do artilheiro marcar mais um gol diante do para encostar ainda mais no rival.

Ao mesmo tempo, Messi não passa por bons momentos no Barcelona: mesmo que esteja batendo recordes, o argentino se vê distante de títulos importantes, remando sozinho em um navio prestes a naufragar - e cada vez mais incomodado com o capitão...

Mais artigos abaixo

Assim, fazer Benzema ultrapassar o craque do Barça na artilharia seria um "golpe final", especialmente para um Real Madrid muito mais pronto para disputar títulos e que caiu nas graças de sua torcida novamente, após um início ruim na temporada. Um sinal óbvio de que só os gols e assistências de Messi não serão suficientes: os merengues também tem sua grande estrela e o argentino precisará de ajuda se quiser derrotar seu arquirrival.

Nos últimos jogos, o francês vem encurtando a distância para Messi, mas precisará de uma performance histórica se quiser ultrapassar o craque. Resta saber se o Real conseguirá, com a faca e o queijo na mão, irritar mais uma vez o grande ídolo da atualidade de seu maior rival.