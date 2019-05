Messi vs Cristiano Ronaldo: quem teve a melhor temporada 2018/19?

Qual das estrelas fez mais bonito neste ano? Jogos, gols e assistências

Depois de dez anos de rivalidade, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi deixaram de atuar no mesmo país quando o português trocou por . Isto não impediu que os dois maiores astros do futebol brilhassem, e ambos vivem temporadas já marcadas por títulos.

Messi já garantiu o título de e da Supercopa da , mas viu a escapar das mãos graças a uma virada espetacular do , nas semifinais. Agora, vai atrás do título da .

Já Cristiano Ronaldo festejou a e a Supercopa da . E como os atletas foram nos números? A Goal apresenta .

Quem fez melhor em ligas na temporada - CR7 ou Messi?

Quando o assunto é gol, Messi dominou a temporada com 36. Artilheiro de La Liga, o argentino deve vencer a Chuteira de Ouro 2018/19, já que Kylian Mbappé, que também estava na disputa, não conseguiu alcançá-lo na rodada final da .

Cristiano Ronaldo, por sua vez, marcou expressivos 21, mas não lidera a disputa pela artilharia da Serie A. O português está atrás de Krzysztof Piatek ( ) e Duván Zapata ( ), ambos, por sua vez, com quatro gols a menos que o veterano Fabio Quagliarella.

CR7 x Messi em ligas - temporada 2018/19:

Jogador Jogos* Jogos como titular Gols Assistências Vitórias Derrotas Cristiano Ronaldo 31 30 21 8 24 1 Lionel Messi 34 29 36 13 24 2

*Até 24 de maio.

Quem fez melhor em Copas (e Supercopas) na temporada?

Por enquanto, cada um dos craques garantiu, também, os títulos em suas Supercopas locais: Ronaldo marcou o gol da vitória sobre o Milan na , em janeiro, mas acabou zerado na campanha da , quando a Juve acabou eliminada pela Atalanta, nas quartas de final.

Messi, por sua vez, faturou a diante do , no início da temporada, e marcou duas vezes na campanha até a grande final contra o na Copa do Rei, no dia 25 de maio. Passou em branco nos clássicos da semifinal contra o Real Madrid, mas foi igualmente importante.

CR7 x Messi em copas - temporada 2018/19:

Jogador Jogos* Jogos como titular Gols Assistências Vitórias Derrotas Cristiano Ronaldo 3 2 1 0 2 1 Lionel Messi 5 4 2 3 4 0

Quem fez melhor na Champions League na temporada?

Messi chegou bastante perto de brigar por mais um título da Liga dos Campeões da UEFA, com direito, inclusive, a uma atuação de luxo no jogo de ida contra o Liverpool, no Camp Nou. Mas o mesmo argentino viu seu Barça ser goleado em Anfield e ficando de fora da grande final, mesmo com seus números expressivos no torneio: 12 gols em 10 partidas, além de 3 assistências.

Foi a primeira vez desde 2012 que o camisa 10 ficou à frente do rival Cristiano Ronaldo na artilharia da Champions: o português chegou a ter uma atuação heróica na classificação das oitavas de final, diante do , mas seus gols nos jogos de ida e volta foram insuficientes na série diante do , em que a Juventus acabou eliminada em Turim.

CR7 x Messi na Liga dos Campeões - temporada 2018/19: