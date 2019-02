Messi vira dúvida e pode desfalcar o Barcelona contra o Real Madrid

Craque argentino sentiu um incômodo na coxa direita durante o empate com o Valencia

O empate do Barcelona com o Valencia em 2 a 2 neste sábado (2) trouxe um problema ainda maior para o técnico Ernesto Valverde.

Apesar do craque argentino novamente ter sido decisivo para os catalães, o jogador sentiu um incômodo na coxa direita e recebeu atendimento ainda no gramado do estádio Camp Nou.

De acordo com o Marca, Messi é dúvida para o duelo contra o Real Madrid, pela semifinal da Copa do Rei, na próxima quarta-feira (6). No entanto, logo após a partida, Ernesto Valverde preferiu não comentar sobre a gravidade da lesão.

"Messi está bem, temos que esperar até amanhã (domingo) para ele fazer testes. Não posso ajudar mais nesse sentido, esperamos que ele possa se recuperar", disse.