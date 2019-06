Messi: "Valverde não teve culpa por eliminação para o Liverpool"

Argentino rompeu o silêncio e se manifestou de forma favorável ao técnico do Barcelona. Ele não o vê como culpado por queda na UEFA Champions League

O atacante do , ​​Lionel Messi, assegurou que o técnico Ernesto Valverde "não" não teve "nada a ver" com a "desgraça" de Anfield, na partida em que o voltou do 3-0 na primeira mão das semifinais da Liga dos Campeões.

O craque comentou: "Foi uma desgraça porque, em Liverpool, cometemos erros tolos, eles nos levaram à frente em desejo e atitude. Ele [Valverde] não tem nada a ver com o que aconteceu lá".

Messi também queria reconhecer que ele sente falta de Xavi Hernández e Andrés Iniesta e também foi capaz de elogiar o trabalho de um "professor único" como Pep Guardiola. Em entrevista à Fox Sports , ele aliviado depois de recentes contratempos com o clube, mostrou seu entusiasmo à frente da , falou sobre a figura de Pep Guardiola e confessou que mantém sua amizade com Neymar, que é seguido por relativo com um retorno ao Barça algum dia.

O jogador argentino também reconheceu que Pep Guardiola lhe ensinou muito do que ele sabe no nível tático. "Eu nunca troquei opiniões com um técnico sobre como jogar, gosto de falar de tática e tive um professor único nesse sentido, como Pep Guardiola - eu cresci muito e aprendi muito com ele. Ele diz "isso vai acontecer e vamos jogar assim", e você chega ao campo e isso acontece", afirmou Leo.

Ele também se referiu à sua amizade com Neymar e Suarez .. "Eu tenho um grupo de Whatsapp com o Suarez e o Neymar. O Neymar é um fenômeno, sim, ainda estamos falando no grupo que tem alguns sul-americanos... Chamamos de os três sudacas, ou algo como isso".

E Messi também aproveitou para sair em defesa de Luis Suárez:" Eles começaram em bater Suárez, para dizer que ele tinha uma cirurgia, que ele preferia a Copa América com o e não jogar a final da Copa del Rey, e a realidade é que Luis está arrastando uma lesão no joelho faz muito tempo, o que tem vindo a desempenhar com desconforto e dor. Depois do jogo contra o Liverpool, chegou um momento em que havia se agravado. Ele estava arrastando, não havia nenhum outro caminho que não fosse a operação. Não foi que ele escolheu. Como eu disse, também é estranho, porque ele é meu amigo e ninguém vai pensar que eu posso falar mal dele, mas é a realidade", disse Messi.

Finalmente, ele também falou sobre a figura de Cristiano Ronaldo: "Cristiano fez o maior, toda a liga sentiu sua falta. Eu não o conheço pessoalmente, nós apenas cruzamos caminhos em prêmios", disse o argentino.