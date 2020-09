“Messi vai perceber o erro que é sair assim do Barcelona”, diz agente que o levou ao clube

Em contato com a Goal Brasil, Horácio Gaggioli não poupou críticas ao comportamento do argentino

Se hoje pudéssemos resumir em 236 caracteres o início, meio, e possível fim de Lionel Messi no , esta seria uma das tantas formas: o pequeno garoto, que teve em um guardanapo o seu primeiro contrato com o clube catalão, virou um gigante na história do futebol e manifestou através de uma carta registrada (o agora já famoso burofax) a sua vontade de sair do Camp Nou.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Uma chegada em quase nada burocrática e um possível final com a promessa de disputas jurídicas para definir o futuro de Messi. Assim como boa parte do mundo do futebol, o homem responsável por levar o então pequeno Lionel ao Barcelona não consegue acreditar nesta realidade. E não poupa críticas ao camisa 10.

Mais times

“Eu não entendi. Leo (Messi) ficou grande no Barcelona, triunfou no Barcelona. A sua contratação foi através de um simples guardanapo, onde o diretor esportivo do Barça, Charles Rexach, se comprometeu a contratá-lo. Vinte anos depois, não pode ser possível que ele se despeça através de um burofax. A torcida do Barça não merece”, disse à Goal Horácio Gaggioli, o homem a quem a família Messi confiou o jovem Lionel, então com 13 anos, para lhe arranjar um clube na Europa. Como já sabemos hoje, Lionel Messi acabou indo para o Barcelona.

O guardanapo que virou o 1º contrato de Messi com o Barcelona (Foto: Arquivo pessoal)

Horácio, que emoldurou o guardanapo histórico com a assinatura que abriu as portas do Barcelona para Messi, não poupa críticas à forma como o maior craque da história do clube tem lidado com sua vontade de deixar o Camp Nou – insatisfeito com os rumos tomados pelo clube nos últimos anos, em decadência que ficou marcada pela derrota por 8 a 2 para o de Munique, nas quartas de final da .

“Ele deve estar muito mal assessorado para fazer uma coisa assim. Acho que Leo vai perceber este erro”, seguiu o ex-empresário de futebol.

Dias após à humilhante derrota para o Bayern, Messi manifestou, através do burofax, sua intenção de deixar o Barcelona. No entendimento do atleta, uma cláusula em seu contrato lhe permite sair sem custos, enquanto Barcelona insiste que o argentino só poderia sair se algum clube estivesse disposto a gastar 700 milhões de euros – uma quantia basicamente impossível de ser paga.

8 a 2 para o Bayern... o último jogo de Messi pelo Barça? (Foto: Getty Images)

Caso Messi saia sem custos e brigado com o clube, Horácio acredita que o jogador estaria, até mesmo, colocando em risco o seu posto como maior jogador da história barcelonista - embora torça para uma solução mais amena.

Cruyffismo, Nuñismo e a incompetência que fez o Barcelona perder Messi

“Talvez, se não houver acerto entre as partes, e aí Leo poderia perder a possibilidade de ser o maior do Barça, apesar de ter mudado a história contemporânea do Barça”, pontuou. “Eu não me atrevo a dizer como ficaria a imagem dele. Eu gostaria que a torcida se lembrasse para sempre do que conseguiu com ele, mas acho que seria difícil se as coisas terminarem assim”, concluiu.

Resta saber como será o final desta história, que começou tão bem e parece que vai acabar muito mal.