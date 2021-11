Messi vai enfrentar o Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo?

O técnico Lionel Scaloni tinha uma dúvida enorme para o clássico entre Brasil e Argentina nesta terça-feira (16). As vésperas do duelo, o treinador revelou se poderá ou não contar com Leo Messi para a partida em San Juan.

Convocado mesmo com uma lesão muscular na coxa esquerda, Messi não atuava há duas semanas. No entanto, Scaloni colocou o craque nos 15 minutos finais na vitória fora de casa por 1 a 0 contra o Uruguai. Para o clássico contra o Brasil, a expectativa é que o jogador atue mais minutos.

"Está confirmado que Messi vai jogar amanhã [terça-feira]", confirmou Scaloni. A dúvida agora é se o craque argentino começa como titular ou se entrará no decorrer da partida.

#SelecciónMayor @lioscaloni 🎙️: "Está confirmado que Messi va a jugar mañana" — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 15, 2021

Em coletiva após a vitória contra o Uruguai, o treinador argentino já havia dito que a ideia de colocar o jogador nos 15 minutos finais era para que Messi ganhasse um pouco de ritmo de jogo. A dúvida nos dias seguintes era se o camisa 10 sentiria dores no local da lesão ou se a recuperação seguiria bem.

Uma possível baixa de Messi significaria que duas das maiores estrelas do clássico estariam fora de combate. A CBF confirmou nesta segunda-feira (15) que Neymar sequer viajou com a deleção brasileira para a Argentina. O atacante da seleção sentiu dores no último treinamento comandado por Tite e foi cortado do clássico.

Brasil e Argentina entram em campo em San Juan, no estádio Bicentenário, às 20h30 (horário de Brasília), nesta terça-feira, 16 de novembro. Aqui na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real.