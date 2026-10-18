Lionel Messi voltou a ser decisivo para o Inter Miami na madrugada de sábado para domingo, na vitória por 3 a 1 sobre o Atlanta United. O meia de 39 anos marcou dois gols e chegou a 936 em sua carreira.

Com os dois gols em Atlanta, Messi se tornou o artilheiro da MLS, com 23 gols. O astro argentino também soma 14 assistências. O Inter Miami ocupa a segunda posição, 12 pontos atrás do líder Nashville.

Germán Berterame abriu o placar para os visitantes de Miami pouco antes do intervalo. No segundo tempo, Messi ampliou para 2 a 0 após uma arrancada em que quase não foi incomodado pela defesa do Atlanta United. Ele também marcou o terceiro gol, depois de uma jogada individual iniciada ainda no campo de defesa, concluída com tranquilidade.

Luis Suárez também teve papel de destaque, com duas assistências. Fafà Picault descontou para os donos da casa pouco antes do fim, mas o gol apenas definiu o placar de 3 a 1. A vitória do Inter Miami não voltou a correr perigo em Atlanta.

Com quatro rodadas restantes, o Inter Miami já garantiu vaga nos playoffs da MLS. Por esse caminho, ainda pode conquistar o título. Na próxima semana, Messi e seus companheiros visitarão o New York Red Bulls.

Messi soma agora 936 gols na carreira. Foi pelo Barcelona que o veterano mais marcou: 672 vezes. Pelo Paris Saint-Germain, fez 32 gols e, pela seleção argentina, balançou as redes 126 vezes. No Inter Miami, Messi anotou 106 gols.

Para efeito de comparação, Cristiano Ronaldo, de 41 anos, marcou 981 gols até agora. O atacante português do Al-Nassr parece fazer de tudo para alcançar logo a marca de 1.000 gols.