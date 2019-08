Messi treina sozinho no Barcelona e deve adiar estreia na temporada

O argentino segue trabalhando para poder voltar aos gramados e finalmente fazer sua estreia nesta temporada europeia

Leo Messi voltou a treinar no campo, mas ainda afastado dos companheiros. Trabalhando junto com o preparador físico do , Messi continua se recuperando de um problema na virilha que já o tirou dos dois primeiros jogos do Campeonato Espanhol. Sua presença contra o Osasuna, na terceira rodada de , ainda é incerta e a estreia na temporada atual poderá ser somente depois da pausa da data FIFA.

O Barcelona segue sendo muito prudente com a recuperação do camisa 10, e nos bastidores dizem que não há pressa alguma para colocá-lo em campo novamente, principalmente porque há a pausa para os jogos das seleções. Ou seja, o Barça e o jogador têm um tempo maior para fazer tudo com calma.

Se for confirmada a ausência de Messi no próximo jogo, no sábado, Valverde deve escalar o mesmo trio de ataque que atuou contra o : Antoine Griezmann, Rafinha e Carles Pérez, com o jovem Ansu Fati no banco de reservas como opção.