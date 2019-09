Messi treina com o time e pode viajar com Barcelona para jogo da Liga dos Campeões

Jogador participou de toda a atividade com o elenco, 45 após a lesão

45 dias depois de se lesionar, Lionel Messi voltou a treinar com os companheiros na manhã deste domingo (15), após a vitória sobre o Valencia . O argentino realizou as atividades com normalidade e pode reforçar a equipe na estreia da , contra o , na terça-feira (17).

O plano do Barça com Messi está claro: a políticia de risco zero, nada de pressa e que o jogador só voltará a campo quando esteja realmente recuperado, 100%. Os culés realizarão ainda mais um treino na segunda-feira e, após a sessão, o técnico Ernesto Valverde divulgará a lista de relacionados para o jogo na .

É possível que Messi fique nobanco de reservas e entre por alguns minutos. Em todo caso, o continuará avaliando a evolução do jogador, para que ele não tenha uma recaída.

Já Dembélé deve ser mesmo desfalque dos culés. O francês apenas iniciou o aquecimento junto aos companheiros e depois continuou o trabalho separado e está praticamente descartado para enfrentar o Dortmund.