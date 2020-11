Messi, Tevez, clubes e até Fifa mandam mensagens de apoio a Maradona

Após passar por cirurgia, Maradona recebe apoio de seus fãs do lado de fora do hospital e do mundo do futebol nas redes sociais

Diego Armando Maradona, o grande ídolo do futebol argentino, passa por um momento delicado de saúde. Aos 60 anos de idade, o eterno craque teve que passar por uma cirurgia para drenar uma pequena hemorragia no cérebro. Apesar do risco, o ex-jogador passa bem e, como não poderia ser diferente, recebeu muitas mensagens de apoio nas redes sociais, como de Lionel Messi, Carlos Tévez e até mesmo da Fifa.

Maradona completou 60 anos de idade no último dia 30 de outubro e, claro, foi honrado com diversas homenagens pelo mundo. Porém, sua aparição no gramado do estádio do Gimnasia y Esgrima de La Plata, clube do qual é treinador, preocupou pela imagem de fragilidade.

Então, o ídolo foi levado ao hospital e foi submetido a uma bateria de exames, que constatou um hematoma subdural, que nada mais é do que um ligeiro acúmulo de sangue na meninge, no cérebro. Com isso, Maradona foi internado na segunda-feira (04) e teve de passar por uma cirurgia na terça (05), para drenar a pequena hemorragia na cabeça.

🚨🔟 ¡AHORA! Trasladan a DIEGO.



Maradona está siendo trasladado a Olivos, donde será operado por un hematoma subdural. ¡FUERZA, DIEGO! 🙌 pic.twitter.com/7vT8HEAp8S — TyC Sports (@TyCSports) November 3, 2020

Información para nuestras Socias y Socios:



Diego Armando Maradona presenta un hematoma subdural y será intervenido por su médico personal Leopoldo Luque este martes por la noche.#FuerzaDiego

💙 ¡Estamos con vos!https://t.co/iOn0TTFQNW pic.twitter.com/YbOPwtJOnU — #Gimnasia133 🐺🏡 (@gimnasiaoficial) November 3, 2020

O procedimento médico é até considerado simples, mas mediante seu estado de saúde e sua idade já avançada, é claro que havia uma preocupação muito grande entre seus fãs. Então, seu médico particular, Leopoldo Luque, responsável pela operação, afirmou que a cirurgia foi realizada com sucesso e que o ídolo passa bem.

"Foi possível evacuar o hematoma subdural crônico de maneira exitosa. Diego aguentou muito bem a cirurgia. Está acordado. Está muito bem", afirmou após o procedimento operatório.

Do lado de fora do hospital, em Buenos Aires, uma legião de fãs entrou em festa celebrando o fato, como se Maradona tivesse feito mais um de seus incríveis gols com a camisa da . O craque Lionel Messi, do , também usou suas redes sociais para demonstrar apoio e desejar uma boa recuperação ao grande ídolo.

O médico que operou o Maradona aparece para anunciar que a cirurgia foi um sucesso.



Os fãs do craque argentino ficaram extasiados.



Isso é maravilhoso! 🥰🇦🇷⚽️



(Via @SoccerAM) pic.twitter.com/kBALk2ba6h — Bruno Camarão (@brunocamarao) November 4, 2020

Look at the scenes outside of the hospital where Diego Maradona is recovering from surgery 😍



Amazing ❤️ pic.twitter.com/eLRiFJOAsZ — Goal (@goal) November 4, 2020

Por mais que o procedimento tenha sido considerado um sucesso, o campeão do mundo em 1986 com a Argentina seguirá no hospital, em Buenos Aires, em observação, até que possa receber alta dos médicos.