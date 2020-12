"Messi tem que querer ficar no Barcelona, não ser convencido a permanecer", diz candidato a presidente do clube

Candidato à presidência do clube catalão, Xavi Vilajoana destaca importância da decisão do argentino em seguir no Barça

Após a novela para decidir entre a permanência ou saída de Messi do Barcelona na última janela de transferências, uma possível mudança de clube do astro argentino volta a ser assunto na Catalunha, desta vez com o candidato a presidente do , Xavi Vilajoana.

O espanhol de 47 anos afirmou que Messi precisa desejar permanecer no clube catalão ao invés de ser convencido a ficar. Com vínculo até o final desta temporada, o argentino pode assinar pré-contratos com qualquer equipe a partir de janeiro, mas o Barcelona não esconde o desejo de mantê-lo em seu elenco.

“Ele precisa decidir se ainda quer jogar no melhor time do mundo ou não. Conforme um atleta fica mais velho, ele assume outros papéis importantes na equipe, como a integração de jovens ao elenco. É importante se tornar um líder”.

“Outro ponto importante é a motivação, especialmente quando se é capitão da equipe. Ela te dá força para lutar quando você está mal. Podemos ver agora que, quando o time sofre um gol, tem dificuldades de reagir para tentar uma virada. Esse é um claro sinal de falta de motivação. A ausência dos torcedores nos estádios também é um fator a ser considerado”.

“É por isso que não se trata de convencê-lo a jogar no Barcelona. É um desejo que tem que vir do próprio jogadores, e só podemos ajudar com alguns argumentos que podem ajudá-lo a tomar a decisão certa. No fim das contas, ele é quem deve falar sobre isso”, completou Vilajoana.

Em um Barcelona que não empolga (9º colocado na ), Lionel Messi está longe de seu melhor futebol. O treinador Ronald Koeman também é cobrado, mas conta com a confiança da diretoria do clube, que promete mantê-lo pelo menos até o final da temporada.