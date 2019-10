Messi tem mais gols de falta do que City, Bayern e outros na última década

O argentino voltou a ser decisivo, na finalização em tiro livre, contra o Real Valladolid

Há quem defenda que Lionel Messi é o melhor batedor de faltas no futebol mundial, e esta turma tem mais um belo motivo para dizer isso – ainda que o argentino tenha número maior de tentativas em relação a outros jogadores.

O camisa 10 do fez mais um belíssimo gol através do tiro direto nesta terça-feira (29), em duelo contra o Real , dentro do Camp Nou, válido pela 11ª rodada de .

Foi o terceiro do Barça, sendo que antes o argentino já havia dado uma belíssima assistência para Vidal. Ao estufar as redes do Valladolid, Messi fez o seu segundo gol de falta nesta temporadas (em sua décima tentativa).

Desde a temporada 2009-10 – ou seja, no corte de uma década – Messi comemorou 43 gols de falta - no total de sua carreira, já são 50. Sozinho, o camisa 10 do Barça fez mais gols desta forma do que outros gigantes do continente europeu no mesmo período.

Apenas e (além do próprio Barcelona, obviamente) fizeram mais gols de falta do que Messi: 53 e 52, respectivamente. O empata com os mesmos 43 de La Pulga.

O gol de falta número 50 da carreira de Messi. O melhor batedor da atualidade.



Hoje tão raro no futebol.pic.twitter.com/kLhaQV0grj — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) October 29, 2019

Fizeram menos gols de falta do que Messi