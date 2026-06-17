O lendário Lionel Messi levou a seleção argentina a uma grande vitória sobre a Argélia (3 a 0), marcando um “hat-trick” no confronto disputado nesta manhã de quarta-feira, horário de Greenwich, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Em uma ironia notável, Messi elevou sua contagem para 16 gols em toda a sua trajetória na Copa do Mundo, igualando o recorde do ex-jogador alemão Miroslav Klose e ultrapassando também o total de gols da seleção argelina em toda a história da competição (13), de acordo com a rede francesa “stats foot”.









Leia também

Por ordem da FIFA... Este idioma é proibido nas coletivas da Copa do Mundo!

Ex-jogador do Brasil: “O Marrocos foi o melhor… e não entendo a decisão de Ancelotti!”

Além disso, Messi se tornou o primeiro jogador a marcar três gols contra a Argélia em uma partida oficial desde o nigeriano Obafemi Martins nas eliminatórias da Copa do Mundo (setembro de 2005).

O astro argentino alcançou mais um feito histórico, já que nenhum jogador havia marcado um “hat-trick” contra a seleção argelina em um grande torneio, seja na Copa Africana das Nações ou na Copa do Mundo.

A vitória também reforçou a superioridade argentina sobre as seleções africanas na Copa do Mundo, já que a seleção do “Tango” conquistou sua sétima vitória consecutiva contra equipes do continente africano na competição.

A Argentina e a Argélia disputam o Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026, que também conta com a Áustria e a Jordânia.